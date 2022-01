(P) xKids iti propune 3 modele de bratari fitness care fac toti banii

Miscarea si, daca este posibil, practicarea unei activitati fizice sau a unui sport, sunt elemente cheie pentru mentinerea sanatatii! Cu o bratara fitness se poate atinge acest obiectiv prin cresterea gradului de constientizare a consumului de calorii si incurajarea arderii acestora. Dotata cu senzori si memorie inregistreaza si comunica in retea (smartphone, tableta, computer etc.) diverse date in vederea exploatarii lor in scopuri utile. Masoara activitatea fizica (calorii arse, numarul de pasi facuti in timpul zilei, distanta parcursa, calitatea somnului), rezuma date si le prezinta sub forma unui raport detaliat. Simplu si usor de utilizat, este un adevarat antrenor personal.

Usor sau dificil sa se achizitioneze o bratara fitness?

In mod cert, achizitia necesita informare. In aceasta idee, cele mai bune informatii se pot obtine de la experti, iar xKids ocupa un loc important in topul celor mai buni. Magazinul online nu doar ca vinde cele mai performante gadgeturi ale momentului – de la smartwatch-uri, bratari, trackere, la produse pentru monitorizarea bebelusilor (acele baby monitors atat de apreciate de mamicile care vor sa stie ce fac copiii lor cand nu sunt in aceeasi camera cu ei) – ci isi informeaza continuu publicul in legatura cu performantele pe care le asigura produsele pe care le vand.

Intr-un top al celor mai performante bratari inteligente fitness pe care le comercializeaza xKids include urmatoarele modele:

bratara inteligenta fitness TKY-DM58: model cu ecran subtire si tactil, de 122 inch, pe care se pot vedea fara dificultate mesajele, apelurile si notificarile catre utilizator. Rezistenta ii este sustinuta de o carcasa din otel inoxidabil. Si, foarte important cu functii excelente: masoara si monitorizeaza functii vitale, precum ritmul cardiac, oferind un algoritm precis pentru monitorizarea calitatii somnului, pasilor efectuati, distantelor parcurse de utilizator, caloriilor arse. Ofera reminder pentru numeroase activitati, precum hidratare, lectura, shopping, aniversari, tranzactionari, gasire telefon, administrare medicamente, ceas desteptator etc.

bratara inteligenta XK Fitness M8 dispune la randul sau de functii foarte importante pentru monitorizarea sanatatii si a activitatilor pe care utilizatorul le face: ECG, tensiune, temperatura corporala, puls, oxigen, calitate somn, distanta, pasi, calorii, moduri sportive, notificari. Cu o astfel de bratara pe mana, se poate vedea in timp real progresul zilnic si rezultatele activitatilor, cu ajutorul aplicatiei SmartHealth, doar prin atingerea display-ului tactil de 0,96 inch;

bratara fashion fitness H8: din acest minitop cu bratari smart, nu puteau sa lipseasca acelea pe care o fashionista le poate prefera. Modelul dispune de bratari metalice argintii, aurii si negre, putand fi achizitionat in varianta preferata. Are un display de 0.96 inch cu control tactil si, intre altele, cu functii de monitorizare a activitatilor (pedometru), a functiilor vitale (tensiune, ritm cardiac) bluetooth si protectie IP54.

Daca bratarile fitness se adreseaza adultilor pentru care propria siguranta fizica si sanatate conteaza, un smartwatch pentru copii este un must pentru parintii care isi doresc sa supravegheze activitatea copiilor si sa comunice cu ei – dar, despre acest produs smart, absolut minunat, intr-un alt articol din seria xKids.

În AntenaPLAY ai primele episoade din noul sezon Adela ▶ Dă PLAY și vezi cum continuă povestea ta preferată