Alegeri prezidenţiale 2019 - Cioloş: Rezultatul din această seară arată că PSD se duce spre istorie

Cioloş a declarat la scurt după închiderea secţiilor de votare din ţară, că acest rezultat al exit-poll-urilor arată că Alianţa USR-Plus este una dintre principalele forţe politice ale ţării.

“În primul rând rezultatul din această seară pe care îl vom ştii mai concret mâine dovedeşte că Alianţa USR – Plus este una dintre principalele forţe politice ale ţării şi datorită dumneavoastră celor care v-aţi mobilizat la vot suntem în măsură să putem promite că vom fi acolo la modernizarea României, nu suntem decât la jumătatea drumului cu aceste alegeri prezidenţiale încă totul se joacă pentru că ceea ce aţi văzut aici nu ia în considerare rezultatul votului din diasporă şi nu ia în considerare ceea ce încă se votează, dar oricum suntem de la jumătatea drumului şi noi suntem convinşi cu ceea ce am obţinut la europarlamentare şi acum la prezidenţiale, că Alianţa USR-Plus poate să câştige anul viitor la ocale şi la parlamentare şi cu siguranţă Alianţa USR - Plus va fi cea care va aduce aerul de modernizare României”, a afirmat Cioloş.

El crede că şi rezultatul din această seară arată că PSD se duce spre istorie.

“PSD-ul e, şi rezultatul din această seară arată, PSD se duce spre istorie şi sunt convins că Plus şi USR au un destin comun, că vor şti să construiască acest destin comun, că vor şti să construiască pe încrederea pe care ne-aţi acordat-o”, a mai afirmat liderul PLUS.

Cioloş l-a felicitat pe Dan Barna pentru modul cum a făcut campania electorală.