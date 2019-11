Alegeri prezidenţiale 2019 - În Bucureşti, Klaus Iohannis are 31,77% din voturi, iar Barna se situează pe locul al doilea, cu 24,83% din voturi/ Sectorul 5, singurul în care Dăncilă este pe locul al doilea

La nivelul Capitalei au fosat 912.149 voturi valabil exprimate. Pe primul loc se află Klaus Iohannis, cu 31,77% (289.798 voturi), urmat de Barna, cu 24,83% (226505 voturi) şi de Dăncilă, cu 17,89% (163223 voturi). ierarhia Klaus, Barna Dancila se pastreaza si la sectoare, cu exceptia sectorului 5, unde Dancila e pe doi si Barna pe locul trei. Preşedintele Klaus Iohannis a avut cel mai bun scor în sectorul 1 (32,89%) şi cel mai slab în Sectorul 5 (30,98%) Dan Barna a avut cel mai bun scor in Sectorul 6 (26,54%) si cel mai slab in Sectorul 5 (20,46%). Viorica Dăncilă a avut cel mai bun scor in Sectorul 5 (21,4%1) şi cel mai slab în Sectorul 1 (16,3%)

Cifrele pe sectoare sunt următoarele:

Sectorul 1 - Klaus Iohannis - 32,89%, Dan Barna 25,82%, Viorica Dăncilă - 16,3%

Sectorul 2 - Klaus Iohannis- 32,47%, Dan Barna, 23,98%, Viorica Dăncilă - 18,15%