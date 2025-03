Bella Santiago, artista filipineză care a cucerit publicul românesc și a câștigat X Factor, a avut un parcurs impresionant înainte de a deveni cunoscută pe scena muzicală din România.

Stabilită în țară în 2016, Bella a reușit rapid să-și construiască un nume în industria muzicală, însă drumul său nu a fost unul ușor.

Cu ce se ocupa Bella Santiago în România, înainte de a câștiga X Factor. Ce a spus cântăreața

Născută pe 1 decembrie 1989, în Dasmarinas, Filipine, Bella Santiago (pe numele său real Resciebelle) și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din copilărie. La doar 12 ani, a început să urmeze cursuri de canto, iar la 15 ani deja cânta în concerte din Filipine, Malaezia și Taiwan. Înainte de a veni în România, Bella a fost dansatoare și a făcut parte dintr-o trupă care performa în Asia.

Decizia de a se muta în România a fost influențată de colegele ei din Taiwan, care i-au recomandat această țară ca un loc cu oportunități pentru cariera sa artistică. A ajuns prima dată în România în 2016 și, în același an, a participat la o emisiune de talente, unde a impresionat juriul și publicul, ajungând până în finală.

După participarea acolo, Bella Santiago a rămas în România, unde și-a găsit nu doar un loc pe scenă, ci și dragostea. L-a cunoscut pe Nicu Grigore, actualul ei soț, alături de care a participat recent la emisiunea „Power Couple”. De asemenea, și-a adus în România fiica dintr-o relație anterioară, dorindu-și să îi ofere o viață stabilă și lipsită de griji.

Momentul decisiv în cariera sa a fost participarea la „X Factor”. Inițial, Bella a dat audiții la Iași, dar s-a întors în Filipine fără mari așteptări. Însă vestea că a ajuns în semifinală a determinat-o să revină în România, iar de atunci a rămas aici, devenind o prezență constantă pe scena muzicală.

„Aveam o trupă în Taiwan de dansatoare din România, care mi-au recomandat extrem de mult să vizitez această țară minunată. Am venit într-o vacanță și îndrăgostindu-mă de România, am ales să rămân aici.

Consider că o carieră muzicală în Taiwan este diferită față de una în România. Aici cred că trebuie să ai mult mai multe avantaje decât în alte țări și este mai complicat să dezvolți o carieră mult dorită. Spre exemplu, în Taiwan, nu trebuie să ai piese proprii la radio pentru a fi invitat la festivaluri mari. Însă consider că oamenii mă apreciază și le sunt recunoscătoare deoarece datorită lor am câștigat „X-Factor' și „Te cunosc de undeva!'„, a declarat Bella Santiago pentru Libertatea.

În prezent, artista se declară pe deplin fericită în România și nu ia în calcul să se mute din țară. „Nu, pentru că oamenii din jurul meu mă apreciază, mă iubesc, am o carieră, o familie, mai tot ce mi-am dorit este aici, deci nu am motive pentru care aș părăsi România.”

Cântăreața este un exemplu de perseverență și talent, reușind să-și construiască o viață de succes într-o țară adoptivă, unde este apreciată atât pentru vocea sa, cât și pentru energia sa pozitivă.