Alegeri prezidențiale 2019. Membra secției de votare dormea, profund, cu capul pe masă. Pentru 1.700 de lei!

Este vorba de o secţie amenajată la Şcoala gimnazială „Constantin Săvoiu“ din Târgu Jiu. Fotografia a fost postată pe Facebook, alături de următorul mesaj: „Pentru 1.700 de lei merită să dormi“. Un cetăţean venit să voteze a surprins imaginea. „Dormea şi când am intrat, şi când am plecat, după ce am votat. Dormea profund. Colegul cu listele zâmbea când am făcut poza. E situaţia generalizată în toată ţară, bugetari plătiţi degeaba din taxele noastre. De aceea am pus şi poza, pare incredibil. Era ora 13,00“, a declarat pentru Mediafax persoana care publicat postarea.

18:00 / Mai sunt mai puțin de trei ore până la închiderea urnelor. Biroul Electoral Central anunţă că prezenţa la vot până la acest moment este de 42,66%. 7.771.892 români au votat.

Numărătoarea paralelă a PSD arată că Viorica Dăncilă ar avea 25% din totalul voturilor exprimate până la ora 17. Potrivit datelor de pe teren, Klaus Iohannis rămâne în frunte, cu 39 de procente. Cel de-al treilea candidat favorit în primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale 2019, Dan Barna stagnează la 15%. Mircea Diaconu nu trece de 8%,Theodor Paleologu are 6%, Kelemen Hunor 4%, Ramona Ioana Bruynseels 2% și Alexandru Cumpănașu 1%.