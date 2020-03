Aviz negativ pentru ministrul desemnat al Muncii în comisiile de specialitate din Parlament. Violetei Alexandru i s-a reproşat că „i-a plătit Soros salariile”

Ministrul Muncii a fost din nou întrebat dacă se vor majora pensiile de la 1 septembrie şi dacă va aplica legea salarizării unitare adoptată de guvernul PSD. Violetei Alexandru i s-a reproşat că în programul de guvernare sunt „pagini întregi goale”. „Chiar mă întrebam dacă se termină şedinţa şi nu primesc întrebarea. Nu ştiu despre ce pagini goale spuneţi, programul de guvernare ţinteşte obiectivele principale. Dacă scriam cum aţi scris dumneavoastră, o sută de pagini şi nu făceam nimic (..) sunt strict acele obuective care se pot pune în aplicare” a replicat Alexandru. În ceea ce priveşte majorarea punctului de pensie, ministrul Muncii a pus pe masă, în faţa sa, un afiş cu mesajul: „Nu tăiem pensii, nu tăiem salarii” şi i-a acuzat pe cei de la PSD că induc o stare de teamă în rândul populaţiei. „Orice întrebare care se repetă pe această remă nu face decât să inducă în populaţie teamă. Răspunsul este acesta pe care l-am dat şi data trecută; banii sunt în buget, legea va fi aplicată. Dacă sunt necesare corecţii (...) vom comunica public, dacă sunt punctual necesare modificări, dar nu în sensul de a nu respecta creşterea pensiilor începând cu toamna acestui an. Cu cât întrebaţi, nu faceţi decât să stârniţi o teamă în populaţie” le-a spus Violeta Alexandru parlamentarilor. La un moment dat, aceasta a fost apostrofată de unul dintre aleşi, care i-a reproşat că are ceva împotriva celor care lucrează în sistemul public: „Nu vă daţi cea mai înţeleaptă, că v-a plătit Soros salariile!”. Întrebată care este profesia sa de bază, Violeta Alexandru a spus că este analist politic, dar că de-a lungul activităţii sale a făcut management. „Am terminat o primă variantă a reorganizării ANOFM”, a anunţat Violeta Alexandru, spunând că va lansa o dezbatere pe acest subiect. Ministrul desemnat al Muncii a precizat că pune la punct o platformă destinată românilor din afara graniţelor, interesaţi de locurile de muncă disponibile în România. „Organizând un sistem de difuzare de informaţii, respectiv o platformă pentru a pune la dispoziţia românilor noştri din diaspora date minimale despre oferta locurilor de muncă din România sunt interesată să urmăresc dacă această măsură produce un efect, să urmăresc în ce măsură această pârghie este utilă şi dacă nu este utilă ce trebuie îmbunătăţit, ce trebuie făcut în continuare” a spus ministrul desemnat. Violeta Alexandru a vorbit şi despre victimele violenţei domestice, spunând că au fost deschise 42 de centre „tip locuinţă” destinate acestora, dar şi o linie telefonică pusă la dispoziţie victimelor. Aceasta a precizat în cel mult o lună va fi funcţională o platformă destinată sistemului de adopţie, care urmăreşte situaţia copilului inclusiv post-adopţie. „Sunt conştientă că până la aşezarea din punct de vedere politic în Parlament pârghiile pe care le am la dispoziţie sunt limitate. Mă interesează mai puţin să generez legi, ci oamenii să vadă cu adevărat că în acest minister cineva se uită la problemele pe care le au şi le corectează”, a mai spus aceasta.

Sursa : news.ro