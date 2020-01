Avocații lui Liviu Dragnea: Acesta este încarcerat ilegal și ar trebui, de fapt, să fie liber.

În acest sens, avocatii lui Liviu Dragnea arata ca prin contestatia la executare nu se critica temeinicia ori legalitatea deciziei de condamnare pronuntata de Completul de 5 judecatori al ICCJ, aceasta procedura nereprezentand o cale extraordinara de atac, insa subliniaza ca Decizia CCR nr. 417/2019 nu impedica punerea in discutie a continuarii starii de privare de libertate.

Lumea Justitiei a obtinut in exclusivitate cele doua cereri depuse de Liviu Dragnea, prin avocatii Flavia Teodosiu si Corneliu-Liviu Popescu, la Inalta Curte si Tribunalul Bucuresti, in care se demonstreaza de ce mentinerea in stare de detentie a fostului lider PSD dupa data de 10 octombrie 2019 – data la care a fost publicata in Monitorul Oficial, partea I nr. 825 Decizia CCR nr. 417/2019 – este ilegala si de ce trebuie dispusa de indata eliberarea sa din Penitenciarul Rahova. Cele doua cereri inregistrate luni, 6 ianuarie 2020, la Inalta Curte, respectiv Tribunalul Bucuresti sunt intemeiate pe prevederile din Codul de procedura penala si pe Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

Dragnea invoca in contestatia la executare de la Inalta Curte art. 598 alin. (1) lit. c) teza a II-a C.pr.pen.: „Contestatia impotriva executarii hotararii penale se poate face in urmatoarele cazuri: […] cand se iveste […] vreo impiedicare la executare”.