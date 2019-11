Barna: Este nevoie clar de un candidat unic al opoziţiei pentru a scăpa Bucureştiul de această guvernare Firea, care pur şi simplu scufundă acest oraş / Da, chiar am scăpat un "succesuri" azi într-o declaraţie de presă

Dan Barna a fost întrebat, miercuri, de jurnalişti, dacă pentru alegerile locale ar lua în calcul o alianţă USR-PLUS-PNL. "Fără îndoială, nu va fi o alianţă la nivel naţional, asta e foarte clar, însă, am spus de fiecare dată în anumite localităţi şi Bucureştiul poate să fie unul dintre ele, este nevoie clar de un candidat unic al opoziţiei pentru a scăpa Bucureştiul de această guvernare Firea, care pur şi simplu scufundă acest oraş. E un obiectiv pe care l-am discutat şi cu premierul Orban şi cu preşedintele în discuţii mai vechi, e foarte clar că dacă nu vom avea un candidat unic pe partea dreaptă orice fantezie procedurală nu va avea succes pentru că am văzut chiar şi acum la prezidenţiale cât de important este să aduni toate voturile disponibile", a spus el. Întrebat, de asemenea, care dintre Nicuşor Dan şi Voiculescu ar trebui susţinut de opoziţie, Barna a răspuns că va exista un proces de desemnare a candidatului unic al alianţei în primul rând şi apoi se va discuta şi cu PNL şi celelalte partide. "Poziţia mea consecventă de un an şi jumătate, acela dintre cei doi, sper eu, sau alt candidat care va avea cea mai mare susţinere a bucureştenilor se va bucura de sprijinul meu în campania pentru locale. Vrem să mergem cu candidaţi comuni indiferent că avem un tur sau două. (…) E de dorit să avem alegeri în două tururi, nu doar din interese particulare ale unui partid sau altul, ci din faptul că în felul acesta avem primari cu reprezentativitate mult mai mare la nivel local. Faptul că astăzi avem primari aleşi cu, cred că cel mai puţin are 8%, mulţi cu 12, 13-14 la sută, arată o lipsă de legitimitate foarte importantă care cred eu este unul dintre motivele de participare redusă la procesul electoral", a susţinut Barna. El a menţionat că alianţa aceasta s-a constituit ca să dea o perspectivă credibilă de guvernare României pe termen lung. "Am început ca alianţă electorală, suntem în logica unei alianţe politice acum şi vom face paşi următori pentru locale şi naţionale. Orizontul este firesc acela al unei fuziuni pentru că e foarte greu să mergi cu două organizaţii pe termen lung, pe termen scurt acum fuziunea, pe termen scurt până în locale e puţin probabil să funcţioneze tocmai din considerentele acestea juridice şi de închegare a două culturi organizaţionale. Mai încolo vom vedea ce calendar stabilim", a spus el. Barna a explicat că decizia se va lua în urma unor întâlniri, prima fiind vineri. "Eu cred că alianţa este acum mai puternică decât mai destabilizată pentru că adevăratele caractere şi capacitatea de a crea o forţă care să conteze cu adevărat într-o lume controlată de vechi partide, controlate de un PSD care practic e precum o caracatiţă pe România, e nevoie de o alianţă şi un partid puternic. Ori tocmai acest rezultat care a fost cumva sub aşteptările noastre, cred că e de natură să ne întărească şi rezultatul de astăzi al votului colegilor mei acest mesaj îl transmite, că trebuie să învăţăm să facem faţă şi dificultăţilor pentru că noi într-adevăr am fost pe o curbă de entuziasm pornită de la intrarea în Parlament, de la Fără penali, de la rezultatul la europarlamentare foarte bun, de la referendum şi a fost un trend foarte bun, care dă încredere, dă energie, dar cumva e firesc ca la prima dificultate să arătăm că avem capacitatea să mergem mai departe şi în această perspectivă sunt convinsă că alianţa va rămâne în picioare, nu plecăm nicăieri devenim mai puternic, nu plecăm la prima dificultate", a spus Barna. Barna a continuat, folosind însă exprimarea "succesuri". "Cât de laş ar fi trebuit să fiu să spun îmi dau demisia, mă retrag, plecăm acasă pentru că am avut o dificultate. Tocmai după nişte succesuri, faptul că avem pur şi simplu acum un rezultat care a fost sub aşteptări, dar bun din foarte multe analize pe care le-am văzut şi la dumneavoastră, de confirmare a unei consistenţe politice a Alianţei este elementul pe care putem să construim mai departe", a spus el. Ulterior, el a scris pe Facebook: "Da, chiar am scăpat un „succesuri” azi într-o declaraţie de presă. Unele glumiţe sociale fac carieră".

Sursa : news.ro