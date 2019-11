BREAKING NEWS! Viorica Dăncilă a demisionat de la conducerea PSD!

"Am înţeles opinia colegilor mei, faptul că se doreşte o resetare a partidului, faptul că trebuie cineva să îşi asume rezultatul alegerilor. Nu este un moment de slăbiciune, este un moment de demnitate şi eu consider că a trebuit a să îmi dau demisia din funcţia de preşedinte al PSD. Este un gest pe care l-am făcut pentru partid. Consider că am făcut tot ce mi-a stat în putinţă ca să obţinem un rezultat bun, ca să mobilizăm electoratul, dar acum, în urma discuţiilor am înţeles că se doreşte o resetare a partidului şi că această resetare presupune o echipă care să preia conducerea partidului, o altă viziune, un alt program", a arătat ea, într-o declaraţie de presă susţinută la finalul şedinţei Comitetului Executiv.

”Cu certitudine este nevoie de o schimbare! Sunt alături de cei care susțin acest lucru. Este nevoie de o noua echipa care sa duca proiectul mai departe, motiv pentru care eu am ales să îmi depun astăzi demisia din funcția de secretar general”, scrisese Mihai Fifor inițial pe Facebook.

Mai mulţi vicepreşedinţi ai PSD şi-au dat demisia din funcţie în cadrul şedinţei Comitetului Executiv, care este în desfăşurare la sediul central al partidului, au confirmat, surse social-democrate. Printre cei care au demisionat se numără Marian Oprişan, Lia Olguţa Vasilescu, Dragoş Benea, Roxana Mânzatu, Dan Nica, Gabriel Zetea şi Carmen Dan.