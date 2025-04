Ramona Olaru a plecat într-o vacanță la care mulți români doar visează. Ce și-a dorit neapărat să facă în țara în care a ajuns.

Ramona Olaru se bucură de o vacanță de vis. Asistenta TV a călătorit până la capătul lumii pentru a-și face toate poftele.

Ramona Olaru, vacanță de poveste. Mulți români își doresc să ajungă acolo. Ce a vrut neapărat să facă

Ramona Olaru deja și-a obișnuit urmăritorii cu vacanțele în locuri exotice. Asistentei TV îi place să descopere locuri noi și le prezintă și celor care îi urmăresc activitatea pe rețelele de socializare.

Matinala a ajuns de această dată în Japonia. Momentul nu putea fi ales mai bine de atât, fiind și sezonul cireșilor în floare. Astfel are parte de un spectacol al naturii superb.

În ciuda zborului lung și oboselii acumulate, Ramona a așteptat cu entuziasm să ia contact cu viața în Țara Soarelui Răsare. Aceasta a fost uimită de frumusețea Japoniei, de peisajul aproape ireal și le-a împărtășit și urmăritorilor experiențele pe care le-a trăit acolo.

„Am învins! Am ajuns! Am ajuns de câteva ore, dar abia acum am reșit să mă conectez cu realitatea. E zece seara deja, suntem în Osaka. Avem de vizitat mare parte din Japonia și apoi Coreea de Sud”, a spus ea pe contul de Insagram.

Totodată, vedeta a mărturisit că până acum această destinație de vacanță este preferata ei, neputând să o compare cu nimic altceva. Însă preliplul Ramonei în Asia nu se termină aici, vedeta ajungând în următoarele zile și în Coreea de Sud.

„Am ajuns în Kyoto. Este superb! Mă duc în căutare de ramen” a spus ea într-un InstaStory.

În drum spre restaurantul unde o așteptau prietenii, Ramona s-a pierdut, însă trei tinere nipone au ajutat-o să se orienteze: „Nu înțeleg engleză, dar mă înțeleg eu cu ele să mă ducă.”

Matinala și-a dorit foarte mult să guste din toate mâncărurile tradiționale, dar și dulciurile care le fac cu ochiul tuturor celor care intră în contact cu obiceiurile gastronomice ale japonezilor. Ea a postat mai multe pe TikTok, făcând recenzii dulciurilor la care a poftit încă din România.

„Mai găsim și cireși peste tot care miros senzațional”, spune ea.

De asemenea, a avut un ghid local, Coco, o doamnă în vârstă, care i-a făcut cunoștință cu tot ceea ce înseamnă cultura urbană din Kyoto.

Ramona nu a ratat nimic: cireși înfloriți, mâncare tradițională, animăluțe, vizita la templu sau ceremonia ceaiului. Toate activitățile i-au adus multă bucurie și a ținut să le arate și urmăritorilor săi.

Ramona Olaru a început sezonul vacanțelor de vis încă de la trecerea dintre ani, petrecându-și Revelionul în Aruba. De asemenea, venirea primăverii a surprins-o la Milano, într-o excursie alături de prietenele sale.