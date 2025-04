Andrei Aradits, despre o posibilă participare la Asia Express. Ce strategie ar adopta actorul în competiție în fața obstacolelor.

Andrei Aradits este unul dintre marii actori din țara noastră care au reușit să intre la sufletele telespectatorilor foarte ușor datorită talentului, carismei, dar și a interpretărilor sale memorabile, aducând emoție, autenticitate și profunzime fiecărui rol.

De-a lungul timpului, el s-a făcut remarcat prin versatilitate și expresivitate și a reușit întotdeauna să captiveze publicul chiar dacă a avut un rol negativ sau nu.

În prezent, acesta joacă rolul lui Basty în serialul original românesc, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, unde dă viață unui personaj negativ, complex și intrigant. Telespectatorii, însă, și-l amintesc și din serialul Lia - soția soțului meu, unde, de asemenea, a jucat rolul unui personaj controversat, manipulativ și plin de intenții ascunse.

Va participa sau nu Andrei Aradits la Asia Express? Actorul a răspuns fără rețineri la marea curiozitate a fanilor

Andrei Aradits a interpretat roluri remarcabile în seriale de succes precum Narcisa Sălbatică, Lia - soția soțului meu, Vlad, Lacrimi de iubire sau Iubire ca în filme, iar prezența sa a fost apreciată pe micile ecrane și în postura de jurat în cadrul emisunii Te cunosc de undeva!, dar și în aceea de prezentator al quiz-show-ului de cultură generală Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?.

Pentru că în ultimii ani actorul a fost prezent în mai multe proiecte marca Antena 1, fanii se întreabă dacă Andrei Aradits ar vrea să participe și la marele show Asia Express, iar dacă până acum acesta nu a oferit detalii cu privire la acest subiect, se pare că a venit momentul să facă lumină în acest sens.

„Ar fi interesant, mi-ar plăcea să descopăr scurtături și cred că aș ȋncerca tot felul de variante de a ocoli testele alea complicate. Cred mai mult în lene și confort decât în celebritate”, a declarat acesta pentru Libertatea.

Totodată, el a vorbit și despre proiectele în care a fost implicat, dar și despre cum este el în spatele camerelor, dezvăluind următoarele:

„Eu m-am distrat în majoritatea proiectelor pe care le-am făcut. Am simțit că mi s-a potrivit foarte bine și rolul de prezentator de la emisiunea cu copii, aveam sentimentul că-s eu, am fost distribuit pe «emploi». Observ că producția mă preferă în roluri de intriganți mafioți sau criminali scelerați. Se pare că-s mai credibil într-un rol negativ. Uite d-aia n-o să am șanse în politică”.

„Cred că-s destul de plicticos și letargic, așa, ca un zombie sătul. Eu am o profesie în care entuziasmul e obligatoriu. Nu poți să fii plictisit în zona divertismentului. Așa că acasă îmi permit luxul de a zăcea inert și mulțumit în propria mediocritate. D-aia nu prea comunic chestii pe rețele. Pe bune, n-am nimic interesant de spus”.

