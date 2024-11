Candidații la alegerile prezidențiale 2024 România. Ce studii au politicienii din cursa pentru Cotroceni

Descoperă ce studii au candidații la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024.

În cursa electorală pentru Cotroceni sunt 10 candidați din partea partidelor politice și 4 candidați independenți.

Cine sunt candidații la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024

Din partea formaţiunilor politice, candidaţii la alegerile prezidenţiale sunt:

George Simion (Alianţa pentru Unirea Românilor),

Elena Lasconi (USR),

Nicolae Ciucă (PNL),

Kelemen Hunor (UDMR),

Cristian Terheş ( Partidul Naţional Conservator Român),

Marcel Ciolacu (PSD),

Silviu Predoiu (Partidul Liga Acţiunii Naţionale),

Ludovic Orban (Forţa Dreptei),

Sebastian Constantin Popescu (Partidul Noua Românie)

Alexandra Beatrice Bertalan-Păcuraru (Partidul Liga Acţiunii Naţionale).

Candidaţii independenţi la alegerile prezidenţiale sunt:

Călin Georgescu,

Mircea Geoană,

Ana Birchall,

Cristian Dciaconescu.

Ce studii au candidații la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024

Descoperă în rândurile următoare ce studii au cadidații la alegerile prezidențiale din 2024:

Studii George Simion (Alianţa pentru Unirea Românilor)

În anul 2005, George Simion a finalizat studiile la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti. A continuat la Universitatea din București, Facultatea Administrație și Afaceri, iar în 2008 a obținut diploma de licență.

Potrivit CV-ului său, în 2010, liderul AUR a devenit absolvent al programului de masterat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, având ca temă de cercetare „Crimele comunismului”.

Studii Elena Lasconi (USR)

Elena Lasconi a urmat cursurile unei universităţi private, Universitatea Ecologică Deva, în CV-ul oficial menţionând însă doar că a absolvit ASE Bucureşti, unde şi-a susţinut examenul de licenţă, în 2001.

Lasconi a absolvit în 1990 Liceul Pedagogic "Sabin Drăgoi" Deva. Apoi a terminat Universitatea Ecologică, instituţie privată de învăţământ, la Deva. În 3 ani de studiu a avut media generală sub 7, iar la foarte multe materii a trecut cu media 5.

Ulterior, în 2001, a susținut examenul de licență la ASE București, obținând media 9,20 (8,40 la examenul scris la Economie și Relații Internaționale și 10 la lucrarea de licență).

Între cele două examene este o perioadă de 11 ani, iar Lasconi a explicat de ce nu a reușit să termine studiile.

”După ce am terminat liceul m-am căsătorit, era o normalitate pe atunci. După care am rămas însărcinată și am adus-o pe lume pe Oana. După ce am divorțat, am ajuns la Pro TV la Deva și atunci am dat și la facultate, cu o durată a studiilor de cinci ani”, a precizat Elena Lasconi pentru Adevărul.

Studii Nicolae Ciucă (PNL)

În anul 1985, Nicolae Ciucă promovează ciclul liceal la Liceul Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova. Trei ani mai târziu, a absolvit Școala Militară de Ofițeri Activi „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.

În 1995, promovează cursurile Academiei de Înalte Studii Militare, în Facultatea Interarme, cu Specialitatea Arme Întrunite din București. În perioada 1990-2000, Ciucă urmează diverse cursuri de perfecționare, iar în 2003, devine doctor în științe militare cu teza Dimensiunea angajării Armatei României în operații întrunite multinaționale, în cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”.

În 2006, Nicolae Ciucă își continuă studiile în materie militară prin absolvirea unui masterat în Studii Strategice în cadrul Colegiului de Război al Forțelor Terestre din SUA.

Pe 18 ianuarie 2022, jurnalista Emilia Șercan a publicat un material în care arăta că părți semnificative din teza de doctorat a lui Nicolae Ciucă sunt plagiate.

Studii Kelemen Hunor (UDMR)

Potrivit CV-ului său, Kelemen Hunor a terminat în anul 1993 Facultatea de medicină veterinară din cadrul Universității de Științe Agricole Cluj și în 1998 Facultatea de Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Studii Cristian Terheş ( Partidul Naţional Conservator Român)

Cristian Terheş a studiat teologia la Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca. Apoi a studiat jurnalismul la Fullerton College și a lucrat la Santiago Canyon College, ambele din statul american California.

Studii Marcel Ciolacu (PSD)

Potrivit CV-ului afișat pe site-ul Camerei Deputaților, Ciolacu a absolvit în 1995 Facultatea de Drept a Universității Ecologice din București, cu toate că respectiva facultate a primit autorizare provizorie în mai 1995. Ulterior s-a descoperit că de fapt, acea dată nu reprezenta decât data la care a terminat studiile de licență, acesta dând examenul de licență abia în anul 2004, la 9 ani de la terminarea studiilor.

Tot în 2024, a obținut o diplomă pentru Studii postuniversitare de specialitate cu disciplina Economia dezvoltării locale, managementul relaţiilor publice locale, drept administrativ, finanţe publice, tot la Universitatea Ecologică din București.

Între 2008 și 2009, a urmat un curs de perfecționare în domeniul securității și apărării naționale la Colegiul Național de Apărare din București, catalogat de presă ca o "fabrică de diplome pentru politicieni." Între 2010 și 2012 a urmat un masterat în managementul sectorului public la Școala Națională de Studii Politice și Administrative.

Studii Silviu Predoiu (Partidul Liga Acţiunii Naţionale)

Silviu Predoiu a studiat la Facultatea de Geologie-Geografie din cadrul Universității București (1979-1984), obținând calificarea de inginer geolog. După absolvirea Facultății, a lucrat ca inginer geolog la ICE Geomin (1984-1985) și la Întreprinderea de Metale Rare din București (1985-1990).

După ce a urmat între anii 1987–1989 un curs de informații externe la Școala de ofițeri de securitate de la Brănești (județul Ilfov), care aparținea de DIE Departamentul Securității Statului, Silviu Predoiu a fost încadrat în Serviciul de Informații Externe (SIE) în anul 1990 cu gradul de locotenent-major. Între anii 1990–1993, a lucrat ca ofițer operativ de contraspionaj extern, fiind înaintat la gradul de căpitan (1992). În paralel, în anul 1993 a absolvit un curs postuniversitar de jurnalism.

Între anii 2000–2004, Silviu Predoiu deține funcția de șef de direcție în cadrul SIE, conducând pe rând următoarele departamente: combaterea crimei organizate (2000-2004), antiterorism (2002-2003) și apoi protecție internă (2003-2004). Urmează în această perioadă o serie de programe de pregătire specifică organizate de servicii partenere euro-atlantice (2000-2003), în urma cărora este înaintat la gradul de colonel (2002) și general de brigadă - cu o stea (2004).

Studii Ludovic Orban (Forţa Dreptei)

După finalizarea studiilor medii la Liceul „Andrei Șaguna” din Brașov (1981), a absolvit cursurile Facultății de Tehnologia Construcțiilor de Mașini din cadrul Universității din Brașov (1988) și studii postuniversitare la Facultatea de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (1993).

A lucrat apoi ca inginer stagiar la Izolatorul Târgu Secuiesc (1988–1990), inginer tehnolog la Tractorul Brașov (1990–1991) și redactor la cotidianul Viitorul Românesc (1991–1992).

Sebastian Constantin Popescu (Partidul Noua Românie)

Sebastian Constantin Popescu a absolvit gimnaziul, cu o pauză de doi ani în care și-a continuat studiile în județul Vâlcea, în Balș. A urmat Liceul Agricol Bălcești.

A absolvit Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara, în anul 2006.

Studii Alexandra Beatrice Bertalan-Păcuraru (Partidul Liga Acţiunii Naţionale)

Alexandra Beatrice Bertalan-Păcuraru a schimbat trei unități de învățământ în timpul liceului, făcând clasa a IX-a la Școala Internațională Americană din București, apoi clasa a X-a la Liceul de Arte Dimitrie Cuclin din Galați și finalizându-și studiile la Liceul Star Valley din Wyoming, SUA.

În perioada 2005 – 2009 a urmat studiile de licență în cadrul Universității Media din București, fiind licențiată în Arte.

Păduraru a obținut un certificat de bază în mandarină, limba și literatură chineză la Academia de Studii a Limbii Chineze din Shanghai.

În perioada 2006 – 2009 a urmat studiile de licență la o a doua facultate, devenind licențiată în Limbi și Literatură Străină la Universitatea Creștină Dimitrie Cantermir din București.

În perioada 2009 – 2010 a urmat cursurile de Introducere în Securitatea Națională la Colegiul Național de Apărare al MApN în București. În perioada 2010 – 2012 a făcut un master în cadrul Institutului de Administrare a Afacerilor din București, primind titlul de „Executive Master of Business Administration” după urmarea cursurilor la Universitatea de stat Kanesae din Atlanta, SUA.

2012, Alexandra Păcuraru a obținut un Certificat Diplomatic Român de la Institutul Diplomatic Român al MApN, conform CV-ului său.

Studii Călin Georgescu

Călin Georgescu este absolvent al Institutului Agronomic „Nicolae Bălcescu” din București, obținând în 1999 titlul de doctor în pedologie din partea aceleiași instituții, redenumită în 1995 Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară.

După absolvirea facultății în 1986, a dobândit experiență suplimentară prin misiuni în Regatul Unit și Statele Unite, chiar dacă nici el nici tatăl său nu au fost membri ai Partidului Comunist Român.

După prăbușirea comunismului est-european, în perioada 1993-1994, a fost bursier al Guvernului Marii Britanii, absolvind cursul „Politici de mediu, strategii de dezvoltare și management pentru Parcuri Naționale” (Environmental Training Program).

În anul 2007 a absolvit programul postuniversitar „Securitate și apărare națională - geopolitică și geostrategie” al Colegiului Național de Apărare „Carol I”.

Studii Mircea Geoană

Mircea Geoană a absolvit Liceul Sf. Sava din București în 1977, unde a urmat profilul real. Apoi a urmat cursurile Facultății de Mecanică din cadrul Institutului Politehnic București precum și ale Facultății de Drept din București.

A urmat cursurile "Ecole Nationale d’Administration de Paris" în 1992 precum și cursul despre Instituții Democratice al NATO. Este de asemenea doctor în economia mondială la Academia de Studii Economice din București.

În perioada în care a fost ambasador al României la Washington, a urmat Programul de dezvoltare managerială al Grupului Băncii Mondiale, în cadrul Harvard Business School.

Studii Ana Birchall

Ana Birchall este licențiată în științe juridice și șefă de promoție. A ales să urmeze cursurile de masterat în drept la Yale Law School din SUA. A absolvit masteratul în drept cu mențiunea „magna cum laude” în cursuri precum „Dreptul falimentului”, „Reorganizare financiară – bancară și comercială și dreptul internațional”.

Ana Birchall și-a continuat studiile la Yale Law School, urmând cursurile de doctorat sub îndrumarea decanului facultății, Anthony T. Kronman.

Tema lucrării ei de doctorat este „Dreptul falimentului aplicat sistemelor bancare din țările Europei centrale și de est”, o analiză comparativă a dreptului falimentului aplicabil sistemului bancar din SUA, Marea Britanie, Franța, Germania, România, Ungaria, Polonia și Cehia. Pe întreaga perioadă a studiilor de doctorat, Ana Birchall a beneficiat de bursa „Goldman Scholarship”, acordată de Yale Law School, conform Wikipedia.

Studii Cristian Diaconescu

Cristian Diaconescu a absolvit, în 1983, Universitatea din București, Facultatea de Drept. În același an a fost numit judecător la Judecătoria Sectorului Agricol Ilfov; în perioada 1984 - 1990 a fost judecător la Judecătoria Sectorului 4 din București.

În 1992, a urmat pregătire de specialitate în Aspectele politico-militare în domeniul securității europene și euro-atlantice. Aplicarea măsurilor de creștere a încrederii ș securității în Europa la Centrul pentru Prevenirea Conflictelor - Viena.

În 2007, a devenit Doctor în Știinte Juridice, cu teza de doctorat ce a avut ca temă ”Contractul de Forfetare”, conform CV-ului său.

