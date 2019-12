Premierul României, în sărăcie lucie? Conform declaratiei de avere, Orban si sotia au trait in 2018 cu 3.000 lei pe luna

Ludovic Orban are, împreună cu solţia sa, Mihaela, o casă de vacanţă de 200 de metri pătraţi, cumpărată în 2014.

El mai are trecut în declaraţia de avere un Volkswagen Passat fabricat în 2007.

Astfel, potrivit declarației de avere, președintele PNL nu are terenuri, nu are case, apartamente, ci doar o casă de vacanță. Nici mașina pe care o are nu e chiar nouă: una din 2007. Prin conturile familiei Orban bate vântul: nu mai mult de 12.000 de euro pe numele soției.