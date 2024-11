Președintele ales al SUA, Donald Trump, și soția sa de două decenii, Melania Trump, au rămas alături unul de celălalt de-a lungul anilor.

Donald Trump și Melania Trump formează un cuplu de mai bine de două decenii. Cei doi s-au căsătorit în 2005, iar un an mai târziu au devenit părinții unui băiat.

Ce diferență de vârstă există între Donald Trump și soția Melania. Povestea lor de dragoste a început în 1998

Donald Trump are 78 de ani, pe când Melania Trump are 54 de ani. Ea avea 28 de ani când l-a cunoscut pe actualul președinte al SUA, la o petrecere. Se întâmpla chiar în timp ce politicianul divorța de a doua soție, cu care are o fiică.

Cum a început povestea de iubire dintre Donald și Melania Trump

În 1998, Paolo Zampolli, un fost agent de modeling, a organizat o petrecere în cadrul Săptămânii Modei de la New York, la care au participat atât modelul de origine slovenă, pe atunci Melania Knauss, cât și Donald Trump.

Acolo, cei doi s-au întâlnit pentru prima dată. Dar Donald Trump nu a fost singur la eveniment. Mogulul imobiliar, care la acea vreme era despărțit de cea de-a doua soție, Marla Maples, avea o altă femeie la braț în acea seară.

„A vrut numărul meu, dar era cu o parteneră, așa că, bineînțeles, nu i l-am dat”, a explicat ulterior viitoarea Primă Doamnă într-un interviu acordat Harper's Bazaar în 2016.

„I-am spus: 'Nu-ți dau numărul meu; tu mi-l dai pe al tău și te voi suna'. Am vrut să văd ce fel de număr mi-ar da - dacă era un număr de afaceri, 'Ce este asta? Nu fac afaceri cu tine'”, a continuat ea.

În schimb, și-a amintit că el i-a dat toate numerele sale, inclusiv „biroul, Mar-a-Lago, casa din New York, totul”.

După ce a așteptat câteva zile, Melania l-a sunat. „Am fost impresionată de energia lui”, a spus ea publicației. „Are un sentiment uimitor de vitalitate”.

Donald Trump și Melania s-au despărțit în 2000, dar s-au căsătorit 5 ani mai târziu

Prima dată când Donald Trump și-a încercat norocul în politica prezidențială a fost în 2000, când a încercat să obțină nominalizarea Partidului Reformator. La începutul aceluiași an, el a anunțat că el și Melania s-au despărțit.

''Melania este o femeie uimitoare, o femeie extraordinară, o femeie grozavă'', îi spunea Donald Trump editorialistului The New York Times Public Lives James Barron la vremea respectivă.

O lună mai târziu, Donald și Melania erau iar împreună. În 2004, el o cerea în căsătorie cu fast. S-a întâmplat la cea mai mare petrecere a modei, Gala Met anuală, în 2004.

Sărbătoarea vestimentară a trecut în plan secund pentru cuplu în acea seară, deoarece Donald Trump a folosit evenimentul pentru a o cere în căsătorie pe Melania.

„A fost o mare surpriză. Suntem foarte fericiți împreună”, a declarat aceasta, la vremea respectivă.

La mai puțin de un an de la cererea în căsătorie, în ianuarie 2005, cuplul și-a depus jurămintele în cadrul unei ceremonii desfășurate în Palm Beach, Florida. Proaspeții căsătoriți și invitații lor au petrecut apoi la recepția organizată la proprietatea Mar-a-Lago a lui Donald Trump.

Pe 20 martie 2006, ei au devenit părinții, când Barron a venit pe lume.