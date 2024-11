Ce avere are Donald Trump și din ce face bani. Ce sume are în cont la 78 de ani președintele Statelor Unite ale Americii

Donald Trump este unul dintre cei mai bogați oameni de pe planetă. Din ce a facut și face bani află în rândurile următoare.

Donald Trump este un afacerist de succes, în ciuda eșecurilor juridice recente, care au adus cu sine și o scădere notabilă a averii.

Ce avere are Donald Trump

O hotărâre judecătorească recentă i-a impus lui Trump și organizației sale să plătească penalități substanțiale în valoare de 364 de milioane de dolari, ca parte a unui caz de fraudă civilă.

Cu toate acestea, Donald Trump continuă să dețină o avere fabuloasă, estimată de Forbes la 5.6 miliarde de dolari, după ce în trecut avuția depășea 8 miliarde de dolari.

Imperiul politicianului include proprietăți imobiliare în New York și întreaga lume, precum și o mulțime de business-uri.

Chiar dacă Donald Trump a avut succes pe unele planuri, pe altele a eșuat. De exemplu, în urma pandemiei de COVID-19, Donald Trump a pierdut o mulțime de bani, clădirile sale de birouri devenind mai ieftine cu 170 de milioane de dolari.

În plus, incursiunea lui Trump în social media cu Truth Social l-a afectat financiar, ieșind astfel din prestigioasa listă Forbes 400.

Încurcăturile juridice și-au lăsat și ele amprenta asupra situației financiare a lui Donald Trump. El a fost nevoit să plătească 83,3 milioane de dolari către scriitoarea E. Jean Carroll pentru defăimare. Însă tot rămâne cu o avere fabuloasă.

Din ce face Donald Trump bani

În ciuda miliardelor sale în acțiuni DJT, averea inițială a lui Trump provine din domeniul imobiliar, de la clădiri rezidențiale din New York la terenuri de golf și hoteluri din întreaga lume.

Trump a început să lucreze pentru tatăl său, Fred Trump, un dezvoltator imobiliar din New York care a construit mai mult de 27.000 de apartamente și case în Queens și Brooklyn, potrivit New York Times.

Trump susține că împrumutul de 1 milion de dolari al tatălui său l-a ajutat să își construiască propria afacere, care include acum proprietăți precum clubul Mar-a-Lago din Florida și Trump Tower din Manhattan, conform CBSNews.

Una dintre cele mai mari active ale sale este participația sa de 500 de milioane de dolari în 1290 Avenue of the Americas, o clădire de birouri din Manhattan, în timp ce Trump National Doral Miami Golf Resort valorează aproximativ 300 de milioane de dolari, potrivit Bloomberg News.

Trump a primit, de asemenea, un impuls financiar de la activele digitale, inclusiv criptomonedele și jetoanele non-fungibile, sau NFT, arată o declarație de avere recentă.

Politicianul face bani și din licențierea numelui său pentru o varietate de obiecte, de la Biblii la adidași. Trump a declarat că a câștigat 7,2 milioane de dolari dintr-un contract de licență NFT, în timp ce are, de asemenea, până la 5 milioane de dolari blocați într-o „cheie virtuală ethereum”.

O Biblie de 59,99 de dolari pe care Trump a avut-o în parteneriat cu cântărețul Lee Greenwood i-a adus 300.000 de dolari în redevențe, în timp ce a rezervat 4,5 milioane de dolari pentru „Letters to Trump”, o colecție 2023 de scrisori trimise lui Trump de-a lungul anilor de la celebrități precum Oprah Winfrey.

Declarațiile financiare arată, de asemenea, că Trump continuă să câștige bani din reality show-ul „The Apprentice” și din cartea sa din 1987 „The Art of the Deal”. El primește o pensie de la Screen Actors Guild de peste 90.000 de dolari pe an.

În ciuda investițiilor în criptomonede și NFT-uri, investițiile lui Trump sunt deținute în mare parte în acțiuni, fonduri indexate și obligațiuni, inclusiv titluri de trezorerie americane, potrivit formularului. De asemenea, politicianul deține cel puțin 100 000 de dolari în lingouri de aur.