Kamala Harris nu are copii biologici, iar rivalii săi au atacat-o pe această temă. Iată care este motivul pentru care nu a devenit mamă.

Kamala Harris a vorbit, în trecut, despre faptul că nu are copii. Ea a fost întrebată despre afirmațiile senatorului JD Vance, care o vizau, precum și despre criticile aduse de Sanders referitoare la faptul că politicianul nu are copii.

De ce Kamala Harris nu are copii. Ce a declarat despre acest subiect sensibil

În 2021, Vance a declarat că țara (SUA) este condusă de „o grămadă de doamne cu pisici, fără copii, care sunt nefericite din cauza propriei lor vieți și a alegerilor pe care le-au făcut, așa că vor să facă și restul țării nefericită”. De atunci, Vance a sugerat că politicienii fără copii biologici nu au niciun interes în viitorul națiunii.

„Pur și simplu cred că este meschin și răuvoitor”, a spus Harris, care are doi copii vitregi, cu care are o relație foarte strânsă. „Și cred că majoritatea americanilor își doresc lideri care înțeleg că măsura puterii lor nu se bazează pe cei pe care îi doboară. Adevărata măsură a puterii unui lider se bazează pe cei pe care îi ridici.”, a mai adăugat politicianul.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cine sunt cele trei femei cu care Donald Trump s-a căsătorit. Politicianul are 5 copii

Kamala Harris nu are copii biologici, însă îi consideră proprii copii pe cei ai soțului său. Ea și Doug Emhoff s-au căsătorit 22 august 2014 în cadrul unei ceremonii private la Judecătoria Santa Barbara.

Bărbatul are doi copii din căsătoria anterioară, Cole, 30 de ani, și Ella, 25 de ani. Ei au fost numiți după John Coltrane (Cole) și Ella Fitzgerald (Ella). Cole s-a născut pe 15 septembrie 1994, în timp ce Ella s-a născut cinci ani mai târziu, pe 29 mai 1999, potrivit People.

Mama celor doi tineri este Kerstin Emhoff, producător de film și fondator al companiei de producție Prettybird. Ea si Doug au fost căsătoriți timp de peste 15 ani înainte ca divorțul lor să fie finalizat în 2010. De 10 ani, Kamala Harris e mamă vitregă și are numai cuvinte de laudă despre copiii săi.

„Nu cred că înțelege că există o mulțime de femei aici care, unu, nu aspiră să fie umile”, a spus Harris despre Sanders. „Doi, o mulțime de femei de aici care au o mulțime de dragoste în viața lor, familie în viața lor și copii în viața lor. Și cred că este foarte important pentru femei să se ridice unele pe altele.

Știi, am să-ți spun Alex, unul dintre lucrurile care mi-au plăcut cu adevărat despre unde a mers discuția, unul dintre locurile în care a mers, avem familia noastră prin sânge, și apoi avem familia noastră prin dragoste. Iar eu le am pe amândouă. Și consider că este o adevărată binecuvântare. Și am doi copii frumoși, Cole și Ella, care îmi spun Momala.

Citește și: Ce avere are Donald Trump și din ce face bani. Ce sume are în cont la 78 de ani președintele Statelor Unite ale Americii

Avem o familie foarte modernă. Fosta soție a soțului meu este o prietenă de-a mea, știi?. (...) Și, de asemenea, am să vă spun, uite, eu sunt un copil de părinți divorțați. Și când am început să mă întâlnesc cu Doug, soțul meu, am fost foarte atentă și sensibilă să mă asigur că, până nu știu că relația noastră va fi ceva real, nu vreau să formez o relație cu copiii și apoi să mă îndepărtez de acea relație.

Experiența mea îmi spune că, știi tu, copiii formează atașamente și că trebuie să te gândești bine la asta. Așa că am așteptat să cunosc copiii. Și ei sunt copiii mei. Și îi iubesc pe acești copii de moarte. Familia are multe forme și cred că, din ce în ce mai mult, știi, cu toții înțelegem că nu mai suntem în anii 1950. Familiile vin în tot felul de forme. Și totuși sunt familii.”, a mai punctat Kamala Harris.

Vezi mai multe ştiri externe în secţiunea de pe observatornews.ro