Propunere-șoc pentru postul pe premier! Care este numele cu care PSD și Pro România se vor duce la întâlnirea cu Iohannis

„Este un pas foarte mare pentru democraţie, economie şi mai ales pentru sănătatea românilor. Nu am reuşit eu atât de mult cât a reuşit domnul Orban să-i mobilizeze. Este o criză provocată de dl Orban de la PNL, aşteptăm să fim chemaţi la Cotroceni de către preşedintele Românie, o să am o discţşie şi cu domnul Victor Ponta să avem propunere comună pentru Cotroceni, nu vi aveam această problemă de a crea o majoritate, nu noi am creat această criză”, a declarat preşedintele Camerei, liderul PSD Marcel Ciolacu.