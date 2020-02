Ciolacu: În acest moment, PSD şi Pro România au suficientă majoritate de a trece un Guvern în Parlamentul României

"Am conturat cea mai mare majoritate parlamentară în acest moment”, a declatrat Ciolacu, reafirmând sprijinul pentru rectorul SNSPA. Întrebat dacă a mers la Cotroceni cu lista de semnături din partea celor care îl susţin pe Remus Pricopie, Ciolacu a evitat un răspuns tranşant. "Lista de semnături, am dovedit ieri, în primul rând prin vot, respectiv 261 de voturi, a fost respins Guvernul Orban. Vom veni cu lămuriri după ce vom avea consultările cu preşedintele României. În acest moment PSD şi Pro România au suficientă majoritate de a trece un Guvern în Parlamentul României, PSD şi Pro România în acest moment au o majoritate, au numărul cel mai mare de parlamentari conturat în jurul unei propuneri”, a spus Ciolacu. Întrebat câţi parlamentari au cele două formaţiuni politice, liderul PSD a spus: "suficienţi cât să treacă propunerea". Preşedintele Klaus Iohannis are joi consultări cu partidele parlamentare în vederea nominalizării unui premier, după ce Guvernul Orban a fost demis. Primii au fost invitaţi reprezentanţii PNL, care îl propun tot pe Ludovic Orban. Imediat după PNL, Iohannis se va întâlni cu reprezentanţii PSD, care, împreună cu Pro România, îl propun pe Remus Pricopie pentru funcţia de premier. Preşedintele ar putea face joi seară anunţul privind numele prim-ministrului desemnat.

Sursa : news.ro