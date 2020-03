Ludovic Orban, mesaj video din carantină! „Limitarea răspândirii COVID-19 depinde de un comportament responsabil al românilor! Să ne manifestăm prietenia de la distanță!”

- Știm foarte clar că suntem un popor care este foarte cald, foarte afectuos. Va trebui să ne manifestăm afecțiunea, prietenia, de la distanță. Va trebui să respectăm toate celelalte indicații ce sunt stabilite și transmise pe toate canalele de comunicare, astfel încât să existe un risc cât mai mic de contaminare.

-Urmărim cu mare atenție evoluțiile din economie. Din păcate, această epidemie are un efect negativ asupra multor domenii economice. La inițiativa președintelui, am constituit un grup de lucru care să pregătească o serie de măsuri necesare pentru a susține toate domeniile economice care sunt afectate de epidemie.

-E clar că în domeniul transportului, în domeniul publicitării, al organizării de evenimente și alte domenii, impactul epidemiei e foarte mare

-Vom face în continuare analize, studii de impact, vom urmări evoluțiile pe fiecare domeniu, pentru a adopta oricând e necesar măsuri care să vină în sprijinul acestei zone afectate

-Solicit către toți angajații instituțiilor statului să fie pe deplin mobilizați, iar către mediul privat să fie dispus spre dialog, spre cooperare, spre adoptarea celor mai bune decizii

-Economia trebuie să funcționeze, e fundamentală, să meargă în condiții cât mai aproape de normal

-Aș vrea să spun câteva cuvinte despre anunțul președintelui privind decretarea stării de urgență. La solicitarea președintelui, am cerut fiecărui ministru responsabil, care are nevoie de măsuri speciale, să vină cu aceste măsuri și vreau să asigur cetățenii români că vom lua doar acele măsuri care sunt necesare.

-E nevoie de medicamente, echipamente de protecție. Avem nevoie de proceduri de achiziții rapide, imediate, prin negociere directă.

-Avem nevoie de măsuri care să întărească toate instituțiile care sunt în prima linie a bătăliei.

-Avem nevoie de o măsură pentru limitarea creșterilor prețurilor

Premierul, despre starea lui de sănătate. De ce a ales ă se izoleze la Vila Lac 1

-Am fost contact al unei persoane diagnosticate pozitiv. E vorba de senatorul Vergil Chițac. Rezultatul testului e negativ, adică sunt sănătos, dar tot am obligația de a sta în izolare 14 zile. Am decis să stau în stare de izolare la Vila Lac 1 pentru că-mi permite să-mi exercit prerogativele de premier. Aici am toate cele necesare pentru a-mi exercita în deplină capacitate toate atribuțiile pe care le am.

-Fac apel la calm, la responsabilitate, la respectarea măsurilor stabilite.