Cum s-a îmbrăcat Elena Lasconi în ziua alegerilor prezidențiale 2024. A fost jignită de un alegător în timp ce vota

Elena Lasconi și-a exercitat dreptul la vot în dimineața zilei de duminică, 24 noiembrie 2024.

După ora 10:30, Elena Lasconi a venit la secția de vot pentru a își exercita dreptul în ziua alegerilor prezidențiale din 2024.

Cum s-a îmbrăcat Elena Lasconi în ziua alegerilor prezidențiale 2024

Elena Lasconi a ales o ținută elegantă, compusă dintr-un palton lung, bej. Ea a adăugat o eșarfă pentru a se feri de frig.

La ieșirea din secția de vot, candidata USR la alegerile prezidențiale a stat de vorbă cu reporterii prezenți.

"Am votat cu încrederea că astăzi nimeni nu o să îşi facă bagajul să plece în altă ţară. Am votat cu încrederea că 1116 români nu au murit degeaba în 1989. Am votat cu încrederea că va fi o Românie pentru toţi. Am avut emoţii, dar încă nu tremur foarte tare. Simt că astăzi putem să facem o schimbare majoră pentru România.", a declarat Elena Lasconi.

Candidata USR la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie a menționat că tremură de emoții. ”Iubesc țara asta și continui să lupt pentru ea”, a punctat Elena Lasconi.

Aceasta a mai adăugat că fiica sa a votat și a pus ștampila pe căsuța unde se afla numele mamei sale.

Elena Lasconi a fost jignită de un alegător în timp ce vota

În timp ce poza cu buletinul de vot introdus pe jumătate în urnă, Elena Lasconi a fost jignită de o femeie aflată în secția de vot.

Aceasta nu a răspuns și a continuat să zâmbească în timp ce semna pentru a își obține buletinul de identitate de la comisia de vot.

”Toata lumea s-a îngrămădit să o pozeze pe proasta satului”, au fost cuvintele jignitoare aduse Elenei Lasconi chiar în secția de votare.

Cine sunt candidații la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024

Din partea formaţiunilor politice, candidaţii la alegerile prezidenţiale sunt:

George Simion (Alianţa pentru Unirea Românilor),

Elena Lasconi (USR),

Nicolae Ciucă (PNL),

Kelemen Hunor (UDMR),

Cristian Terheş ( Partidul Naţional Conservator Român),

Marcel Ciolacu (PSD),

Silviu Predoiu (Partidul Liga Acţiunii Naţionale),

Ludovic Orban (Forţa Dreptei),

Sebastian Constantin Popescu (Partidul Noua Românie)

Alexandra Beatrice Bertalan-Păcuraru (Partidul Liga Acţiunii Naţionale).

Candidaţii independenţi la alegerile prezidenţiale sunt:

Călin Georgescu,

Mircea Geoană,

Ana Birchall,

Cristian Diaconescu.

