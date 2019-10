Dăncilă, după ce a trimis Corpul de Control la Tarom şi MT: Când am să am această dovadă a unei greşeli din partea unuia sau altuia, voi fi neiertătoare în a lua măsuri

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, vineri, după ce a trimis Corpul de Control la Tarom şi la Ministerul Transporturilor, că vrea să afle adevărul din această situaţie şi, când va avea dovada unei greşeli de la o parte sau alta, va fi neiertătoare în a lua măsuri.

Dăncilă a fost întrebată, vineri, la Braşov, ce părere are despre conflictul izbucnit între conducerea Tarom şi Ministerul Transporturilor, spunând că a trimis Corpul de Control pentru a afla ce s-a întâmplat.

"Am trimis Corpul de Control atât la Tarom, cât şi la Ministerul Transporturilor. Pe mine mă interesează adevărul, mă interesează lucrurile reale pentru a lua măsuri şi vă garantez că în momentul în care am să am această dovadă a unei greşeli din partea unuia sau altuia voi fi neiertătoare în a lua măsuri”, a spus Dăncilă, în cadrul vizitei pe care a făcut-o la Braşov. Premierul Viorica Dăncilă a dispus Corpului de Control al prim-ministrului începerea unei acţiuni de control la Ministerul Transporturilor şi la Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române Tarom S.A., pentru a verifica aspectele legate de revocarea din funcţie a managerului general Mădălina Mezei.

Mădălina Mezei, revocată din funcţia de director general al Tarom, a declarat pentru HotNews.ro că ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, i-a cerut să ţină avioanele companiei la sol, inventând probleme tehnice, pentru ca parlamentarii să nu ajungă la votul moţiunii de cenzură. Cuc a afirmat, pe Facebook, că "minciunile pe care le aruncă acum pe piaţă, crezând că cineva ar putea să-i securizeze poziţia de director general, nu au nicio acoperire". "Dacă cineva i-ar fi cerut aşa ceva, ar fi trebuit să iasă public, atunci, şi să spună lucrurilor pe nume", a susţinut Cuc, care i-a transmis lui Mezei: "întoarceţi-vă acolo unde ştiţi cel mai bine activitatea: la ticketing şi protocol". Consiliul de Administraţie al Tarom a precizat joi seară că Mădălina Mezei a fost revocată din funcţia de director general al companiei întrucât nu a reuşit să ducă la îndeplinire hotărârile CA, ale AGA şi nici anumite obligaţii care îi reveneau. "Fostul director general al Tarom, totodată, a întârziat procesul de modernizare a flotei de scurt curier, una din componentele esenţiale în procesul de redresare al Companiei, prin neimplementarea Memorandumului privind vânzarea în regim buy-back a vechilor aeronave ATR şi preluarea prin leasing operaţional a unor aeronave noi, tot de tip ATR", arată reprezentanţii Tarom.

