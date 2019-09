Delegaţia USR PLUS în Parlamentul European se opune numirii Rovanei Plumb în funcţia de comisar european, propunere oficializată azi prin comunicatul transmis de noua preşedintă aleasă a Comisiei Europene. „Rovana Plumb nu respectă criteriile de integritate considerate esenţiale de Alianţa USR PLUS pentru postul de comisar european şi nu are un parcurs profesional care să o recomande pentru o asemenea poziţie”, se arată într-un comunicat al alianţei.