Elena Lasconi, mesaj de Revelion, la miezul nopții. Ce avertisment a avut pentru români

Elena Lasconi, președinta USR, a transmis pe pagina sa de Facebook un mesaj românilor, pentru Anul Nou.

Preşedintele USR, Elena Lasconi, a transmis, la miezul nopţii de Revelion, un mesaj în care avertizează că pe români îi aşteaptă „un an greu”, dar că „uniţi”, „calmi” şi privind la realitate aşa cum e ea, nu cum vor unii să o prezinte”, vor trece „peste orice obstacol”. Lasconi mai spune, în acelaşi mesaj, că speră ca 2025 să fie „un an al sincerităţii şi al transparenţei”, un an în care să se schimbe „pe bune” pe bune felul în care se face politică în România, notează news.ro.

Ce mesaj a transmis Elena Lasconi în noaptea de Revelion

„Vă doresc ca 2025 să fie, înainte de orice, un an liniştit, în care să reuşim să construim, nu să reparăm. Am încheiat un an foarte dificil, dar am rămas în picioare.

Ne aşteaptă un an greu, dar, dacă suntem uniţi, calmi şi ne uităm la realitate aşa cum e ea, nu cum vor unii să ne-o prezinte, o să trecem peste orice obstacol”, scrie elena Lasconi pe pagina sa de Facebook.

Liderul USR speră ca 2025 să fie „un an al sincerităţii şi al transparenţei”.

„Să fie anul în care reuşim să schimbăm pe bune felul în care facem politică în România. La mulţi ani, dragilor!”, îşi încheie Elena Lasconi mesajul din noaptea Anului Nou.

Care e povestea sacoului cu inspirație tradițională pe care Elena Lasconi îl poartă atât de des

Una dintre piesele care au stârnit curiozitatea și admirația publicului este sacoul cu inspirație tradițională pe care l-a purtat în repetate rânduri la evenimente importante, inclusiv la emisiuni televizate.

Puțini știu însă cine se află în spatele acestei creații speciale. Sacoul, alături de alte ținute de inspirație populară pe care Lasconi le-a afișat, este rezultatul colaborării dintre Cristina Chiriac, fondatoarea unui renumit brand românesc de ii, și un meșteșugar autentic din Gorj, Gheorghe Ciuncanu. Potrivit Cristinei Chiriac, această haină este o piesă unică, realizată cu migală și pasiune.

Cristina Chiriac a povestit pentru viva.ro că sacoul purtat de Elena Lasconi a fost realizat în colaborare cu Gheorghe Ciuncanu, un meșteșugar de elită din Gorj, care duce mai departe arta tradițională românească. „Este făcută special, nu le am pe site. Este realizată de un meșteșugar din zona Gorjului, Gheorghe Ciuncanu, cu care noi avem o colaborare de lungă durată. Este printre puținii meșteșugari pe care România îi mai are”, a declarat Chiriac.

Sacoul, ce face parte dintr-o colecție de inspirație tradițională, a fost conceput pentru a celebra patrimoniul cultural românesc și pentru a pune în valoare măiestria artizanilor locali. „Elena și-o dorea mult. La fel ca și rochiile pe care le-a purtat la dezbaterile naționale”, a adăugat creatoarea.