Gabriela Firea, operată la Spitalul “Doctor Ioan Cantacuzino” pentru remedierea unei afecţiuni a aparatului gastro-intestinal

Primarul general, Gabriela Firea, a fost supusă, în cursul nopţii de joi spre vineri, unei intervenţii chirurgicale pentru remedierea unei afecţiuni a aparatului gastro-intestinal. Intervenţia a avut loc la Spitalul “Doctor Ioan Cantacuzino”, pacienta fiind sub supraveghere. În urmă cu aproximativ două luni, Gabriela Firea anunţa că a avut probleme de sănătate, fiind tratată la spitalele Cantacuzino şi Colentina.

Reprezentanţii Primăriei Capitalei au anunţat, vineri, că în cursul nopţii de joi spre vineri Gabriela Firea a fost supusă unei intervenţii chirurgicale pentru remedierea unei afecţiuni a aparatului gastro-intestinal.

Operaţia a avut loc la spitalul “Dr. Ioan Cantacuzino” şi a fost realizată de către o echipă de medici alcătuită Dr. Eduard Catrina - medic primar chirurgie generală, Dr. Sorin Petrea - medic primar chirurgie generală şi Dr. Iulia Grigore - medic specialist ATI.

Potrivit oficialilor Primăriei, intervenţia a decurs bine, fără niciun fel de complicaţii, pacienta aflându-se sub supraveghere post-operatorie.

“Multumesc mult medicilor şi întregului personal medical de la Spitalul Cantacuzino unde am fost investigată şi operată, cadrelor medicale de la Spitalele Colentina şi Sanador unde am făcut mai multe analize medicale în ultima perioada, precum şi Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov. Am trecut printr-un moment greu, însă grija cu care am fost înconjurată m-a ajutat enorm şi mi-a sporit înca o dat încrederea în personalul medical din România, care merită tot respectul şi aprecierea noastră. Mulţumesc tuturor celor care mi-au fost alături cu un gând bun!”, a declarat Gabriela Firea. Aceasta şi-a exprimat speranţa că va avea o recuperare rapidă.

În 13 ianuarie primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunţa că în ultima perioadă a fost bolnavă, şi le mulţumea medicilor de la spitalele Cantacuzino şi Colentina pentru că au pus-o pe picioare.

„Unele încercări care apar în calea vieţii noastre sunt prea dificile pentru a putea fi depăşite de unul singur. Dumnezeu ne ajută să fim înconjuraţi de oameni care să ne ridice. Mulţumesc celor care mi-au fost alături în problema de sănătate pe care am avut-o, în toată această perioadă. Mulţumesc echipelor medicale de la spitalele Doctor Ion Cantacuzino şi Colentina. Am ştiut că sunteţi la fel de buni ca orice centru medical european şi nu am greşit având încredere în Dumneavoastră. Mulţumesc familiei mele şi prietenilor mei dragi care m-au înconjurat cu atâta dragoste care, împreună cu intervenţiile şi tratamentele, m-au pus pe picioare“, scria atunci Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.

