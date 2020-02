Ion Ştefan, la audierile din comisii: Când am venit în Ministerul Lucrărilor am constatat că documentele se plimbau cu căruciorul prin minister şi cu sacoşe de rafie / Continuăm PNDL

Audierea ministrului propus pentru Lucrări Publice, Dezvoltare şi Administraţie a început cu divergenţe între parlamentarii membri ai celor două comisii. Mai întâi, au exist nemulţumiri legate de numărul de întrebări, un parlamentar spunând că nu i se pare corect că un grup mare precum cel al PSD să pună acelaşi număr de întrebări ca un grup parlamentar mic. Apoi, unul dintre parlamentari a intrat în conflict cu preşedintele de şedinţă atunci când a propus ca imediat după întrebare ministrul propus să răspundă. "Eu conduc şedinţa, vă rog frumos! Vă rog să vă vedeţi de poziţia dvs! (...) Dumneavoastră participaţi de pe altă poziţie!” a spus preşedintele comisiei. Ministrul propus pentru Lucrări Publice, Dezvoltare şi Administraţie a citit, la debitul audierilor, programul de guvernare pe care guvernul propus îl are în privinţa domeniului administraţiei publice. Ion Ştefan a catalogat ministerul de resort drept "campionul transparenţei”. "Când am venit în Ministerul Lucrărilor am constatat că documentele se plimbau cu căruciorul prin minister şi cu sacoşe de rafie. (...) suntem în plin proces de tranziţie de la creionul chimic la semnătura electronică”, a spus Ion Ştefan, prezentând fotografii în acest sens în faţa parlamentarilor din Comisiile reunite pentru administraţie din cele două camere ale Parlamentului. El a promis reducerea cu 30 la sută a funcţiilor politice, de la 10 la 7, reducerea funcţiilor de conducere de la 97 la 67 şi reducerea cu 25 la sută a numărului funcţiilor de execuţie, de la 1020 la 765 de persoane. "Am găsit un minister în care numărul demnitarilor era atât de mare, că angajaţi ministerului nu mai ştiau de la cine să obţină semnături. Intenţionăm să organizăm concursuri publice transparente (...) eliminăm sinecurile politice”, a spus Ion Ştefan. Acesta a anunţat continuarea PNDL şi prin armonizarea cu alte programe şi finanţarea "în mod transparent doar a investiţiilor executate corect, conform contractelor”.

Sursa : news.ro