Jurnalistul Moise Guran renunţă definitiv la presă pentru a se implica în politică

Şi totuşi, eu azi, acum, vă anunţ că am luat decizia să renunţ definitiv la cariera şi la rolul meu de jurnalist român pentru a-mi asuma un rol politic în această ţară.

Acesta este ultimul mesaj pe care vi-l dau în calitate de jurnalist şi este o explicaţie pentru dumneavoastră, cei care mă urmăriţi de atât amar de ani.

Nu ştiam şi nici acum nu ştiu dacă a contat sau cât a contat că, din 2013, dar mai ales în 2017 şi 2018, am ieşit în stradă şi că am chemat şi pe alţii să facă la fel. Nici nu mai contează cu adevărat acum, important este doar rezultatul – chiar dacă fiecare dintre noi, cei ieşiţi în stradă în aceşti ani am avut un rol micuţ, micuţ, pe ansamblu, noi ca societate, sute de mii sau poate chiar milioane de oameni, am devenit conştienţi de valorile comune pe care le avem, de scopul şi de agenda pe care o dorim pentru ţara noastră.

V-am spus atunci că aceasta este o trezire într-o formă superioară a conştiinţei noastre naţionale şi cred şi acum că asta a salvat cu adevărat naţiunea noastră de la un derapaj spre dictatură.

Ei bine, când am chemat lumea în stradă am ştiut că încalc deontologia meseriei de jurnalist dar am ales fără să clipesc această cale, considerând că momentele erau critice pentru societate. Alţi jurnalişti au ales să nu facă asta şi le-am respectat decizia, chiar dacă m-au usturat maţele când jurnalistul pe care îl respect cel mai mult mi-a spus în direct la televizor că dacă chem lumea în stradă nu mai sunt jurnalist ci propagandist. N-am putut să-l contrazic.

Tot într-un conflict între etică şi deontologie am fost şi atunci când preşedintele Iohannis a refuzat dezbaterile în campania electoral, dar a invitat câţiva jurnalişti, printre care şi eu, la o pseudo-dezbatere în care, de facto, noi am fost cu spatele la zid.

Am acceptat nu pentru că preşedintele făceau vreun serviciu democraţiei, ci pentru că riscurile pentru aceasta erau mult mai mari în cazul întăririi partidului care a făcut atât de mult rău ţării noastre, în ultimul deceniu, nu numai în ultimii patru ani.

Să nu credeţi că astfel de situaţii sunt rare în meseria noastră. Eu sunt în această breaslă de 26 de ani şi cei care m-aţi urmărit sunt sigur că v-aţi dat seama cât de mult îmi place şi câte satisfacţii mi-a adus. Pentru că iubesc această meserie, eu n-am râs niciodată de regulile şi de rigorile ei, aşa că mi-am pus şi eu, aşa cum şi mulţi dintre dumneavoastră mi-aţi pus problema de a face pasul spre politică.