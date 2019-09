Kelemen Hunor: Înainte de europarlamentare am luat decizia că nu vom mai susţine guvernul PSD-ALDE. Astăzi este prima dată din 2017 când moţiunea de cenzură poate să treacă

Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat miercuri că, încă din luna mai, înainte de alegerile europarlamentare, Uniunea a luat decizia că nu va mai susţine guvernul PSD-ALDE, iar astăzi este prima dată din 2017 când moţiunea de cenzură poate să treacă fără nicio problemă

”Noi, în mai, înainte de alegerile europarlamentare, am luat decizia că nu vom susţine mai departe guvernul PSD-ALDE. De atunci nu s-a schimbat absolut nimic. Săptămâna trecută am discutat acest aspect şi am ajuns la concluzia că în continuare rămâne decizia. Nu susţinem Guvernul, de data aceasta un guvern minoritar. Eu văd tot felul de speculaţii în presă că subteran vom susţine Guvernul. Nu se poate susţine un guvern subteran şi e risipă de timp să facă scenarii. Nu va exista susţinere pentru un guvern minoritar pentru restructurare. (...) Astăzi este prima dată din 2017 când moţiunea de cenzură poate să treacă fără nicio problemă”, a afirmat liderul UDMR. În opinia sa, cei care au anunţat că depun moţiune de cenzură au pierdut deja o săptămână.

”Dacă mai pierd o săptămână, s-ar putea să fie o surpriză mare, să existe o reorientare, fiindcă aşa este în Parlamentul României, şi să se trezească că are majoritate Guvernul, are 233 de voturi la restructurare”, a argumentat Kelemen Hunor. Liderul UDMR consideră că ”orice pierdere de vreme, orice temporizare a depunerii moţiunii de cenzură prin tot felul de argumente şi pretexte, va lăsa senzaţia că nu se doreşte preluarea guvernării de către opoziţie”.

”Nu e bine. Eu cred că ar fi un pas important să se găsească o nouă formulă de guvernare, un nou guvern. Când se va depune o moţiune de cenzură (...) va avea voturile noastre”, a conchis Kelemen Hunor. Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni seara, la B1 TV, că opoziţia va depune moţiunea de cenzură după ce va exista certitudinea că a fost strâns numărul de semnături necesare pentru adoptarea acesteia, astfel încât Guvernul să cadă. ”Am stabilt calendarul de discuţii. Pentru ca această moţiune de cenzură să aibă şanse de succes, în afară de parlamentarii PNL, avem nevoie de susţinerea a încă şase formaţiuni politice sau grupuri parlamentare. Există un proiect de text al moţiunii pe care noi l-am aprobat de principiu, dar urmează să fie discutat şi îmbunătăţi cu partenerii cu care vom discuta”, a spus Orban.

Întrebat dacă grupul minorităţilor naţionale susţine demersul PNL prinvind moţiunea de cenzură, Ludovic Orban a răspuns: ”Am programat o întâlnire cu toţi deputaţii din grupul minorităţilor, care va avea loc în cursul acestei săptămâni. Cu UDMR, de asemenea, am programat o discuţie. Deja au avut loc discuţii cu liderul grupului de la Senat. Vom vorbi şi cu preşedintele UDMR”.

”Din cauza faptului că în cursul unei sesiuni parlamentare putem depune o singură moţiune de cenzură, vom depune moţiunea doar când vom avea numărul de semnături necesare pentru trecerea moţiunii”, a explicat Orban, precizând că moţiunea ar putea fi depusă inclusiv după începerea campaniei electorale, dacă se va constata că atunci sunt şanse de izbândă.

