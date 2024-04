Lidia Vadim Tudor vrea să fie primar. Ce a anunțat despre candidatură fiica cea mare a lui Corneliu Vadim Tudor

Lidia Vadim Tudor îi calcă pe urme regretatului său tată. Asemenea lui Corneliu Vadim Tudor, fiica sa este implicată în politică.

Fiica cea mare a lui Vadim Tudor vrea să fie primarul Sectorului 5 din Capitală, în calitate de candidată a partidului AUR.

„Cred ca a venit momentul să oferiți tinerilor, susținuți de oameni cu experiență în administrație, șansa de se implica și de a face ceva pentru o schimbare reală.

Trecutul și am încrederea că și viitorul meu sunt în sectorul 5 - iar asta justifică în prezent candidatura mea pentru Primăria Sectorului 5! Îmi doresc ca toți cetățenii acestui sector să se simtă ACASĂ!”, a anunțat Lidia Vadim Tudor pe Facebook.

Citește și: Cu ce se ocupă fetele lui Corneliu Vadim Tudor la opt ani de la moartea ”Tribunului”. Eugenia și Lidia sunt de nerecunoscut | Foto

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Lidia Vadim Tudor este candidatul AUR pentru Primăria Sectorului 5 din București

Vadim Tudor a fost fondatorul Partidului România Mare, senator, europarlamentar și rivalul lui Iliescu la alegerile prezidențiale din anul 2000, în tudurul 2. De asemenea, a fost scriitor și publicist.

Lidia îi calcă pe urme tatălui care s-a stins din viață în anul 2015, pentru că este implicată în politică și redactor-șef al revistei România Mare.

Mihai Enache, candidatul AUR pentru Primăria Municipiului Bucureşti, a anunțat că pentru sectorul 5 candidează fiica cea mare a lui Vadim Tudor.

Citește și: Ce spunea Rona Hartner despre presupusa idilă cu Emil Constantinescu. Actrița a fost implicată într-un scandal de proporții

„Cunoaştem cu toţii Sectorul 5 ca având două caracteristici eterne parcă: cel mai mic şi cel mai sărac sector al Bucureştiului. În cariera mea din Administraţie am avut o scurtă experienţă la Primăria Sectorului 5 şi am reuşit să aflu atunci cât de mare este nevoia pentru investiţii serioase şi abordări serioase în sectorul 5. Am învăţat că este nevoie de la regenerarea zonelor defavorizate celebre care ne au ne au făcut o publicitate negativă la nivel internaţional, celebra Aleea Livezilor, zona Iacob Andrei, şi am putea enumera mult mai multe, până la nevoia de readucere a farmecului cartierului Cotroceni sau a zonei centrale a sectorului. Am reuşit să pregătesc în acea perioadă planuri de dezvoltare şi proiecte de finanţare pentru multe proiecte care din păcate după opt ani sunt în continuare probabil prin sertarele din birourile Primăriei Sectorului 5. În Sectorul 5 avem şcoli care se închid pentru că sunt invadate de ploşniţe, iar asta reflectă o lipsă de investiţii care durează de ani de zile în sector cu şcoli la care încep lucrările şi care sunt abandonate practic trecând anii aglomerând şcolile cu învăţarea în două sau în trei schimburi. Este nevoie de o abordare serioasă şi curajoasă, este nevoie de un primar care să nu se teamă de fondurile europene, este un alt element care a caracterizat administraţia Sectorului 5 de mulţi ani de zile”, a spus Mihai Enache.