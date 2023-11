Ce spunea Rona Hartner despre presupusa idilă cu Emil Constantinescu. Actrița a fost implicată într-un scandal de proporții

Rona Hartner a fost implicată, în urmă cu mai bine de 20 de ani, într-un scandal de proporții, după ce s-a spus că ar fi fost amanta fostului președinte al României, Emil Constantinescu. Iată cum lămurea regretata actriță acel episod, dar și cine ar fi pus la cale totul!

În urmă cu ceva timp, Rona Hartner a făcut o serie de dezvăluiri despre episodul din anul 1996, atunci când presa scria că ar fi avut o idilă cu fostul președinte al României, Emil Constantinescu.

În trecut, iubita actriță a fost protagonista unui scandal uriaș, asemănător cu cel din America în care a fost implicat fostul președinte al Statelor Unite, Bill Clinton și Monica Lewinski.

Totul ar fi pornit de la un dans care s-a petrecut în anul 1996. Atunci, Rona Hartner și fostul președinte român, Emil Constantinescu, au fost în același restautant, ba chiar au dansat împreună.

Ce spunea Rona Hartner despre presupusa idilă cu fostul președinte al României, Emil Constantinescu

Potrivit Fanatik și Adevărul, Rona Hartner a explicat că fusese chemată să cânte la o întrunire a Convenției Democrate, în fața a 15.000 de oameni.

Ea a dezvăluit că, la un moment dat, ar fi avut în repertoriu o melodie cu un text care nu îl măgulea foarte tare pe Emil Constantinescu „You are my looser” („Ești ratatul meu”), motiv pentru care a decis să facă atmosferă, ca acesta să nu audă bine versurile. De aici, s-au lansat tot felul de speculații.

„Mi s-a zis: <<invită-l pe președinte la dans>>. Eu aveam un blues, <<You are my looser>>. Nu știam cum s-o mai dau. Am început să mă dau cu cracii în sus, să fac show, să nu audă textul. Am făcut o diversiune. Toți jurnaliștii au venit în jurul nostru. Și… s-a terminat piesa, aplauze, poze, nu știu ce. Asta a fost în noiembrie 1996. Tot în noiembrie 1996 am dat castingul pentru Gadjo Dilo. Ce crezi că s-a întâmplat în România? Cea mai bună prietenă a mea a inventat acel jurnal să mă facă să mă întorc în România. I l-a vândut lui Vadim cu 60.000 de dolari.”, a dezvăluit Rona Hartner, în cadrul unei emisiuni televizate, citată de sursele menționate mai sus.

Ce spunea Rona Hartner despre scandalul cu Vadim Tudor, dar și despre jurnal

Cu alte cuvinte, persoana de la care ar fi pornit tot scandalul a fost o apropiată de-ale Ronei Hartner. Iubita actriță a explicat că acel jurnal, care a ajuns ulterior în mâinile lui Corneliu Vadim Tudor, nu ar fi fost al ei, ci era scris de către o amică.

„L-am văzut o singură dată în viață (n.r.: pe președintele Emil Constantinescu) în noiembrie 1996. În 1997 m-am mutat la Paris, el și-a văzut de treaba lui cu politica. N-am avut nicio treabă, nu l-am mai văzut, lumea avea nevoie de un scandal și a fost cel mai mare scandal care a lansat cursa scandalurilor, dar mie mi-a făcut un mare deserviciu. Nu dansul a fost vinovat, ci prietena mea, care a utilizat acel dans ca să mă compromită.”, a povestit Rona Hartner în altă emisiune televizată, citată de cele două surse menționate mai sus.

Rona Harter a mai dezvăluit că ea și Corneliu Vadim Tudor s-ar fi împăcat înainte ca acesta să moară.

„Și m-am împăcat cu Vadim înainte să moară, în Săptămâna Mare, și mi-a dat cadou niște cărți și am râs despre chestia asta și asta a fost. A fost o poveste haioasă, dar el a picat mai rău în plasă decât mine.”, a mai spus artista, potrivit evz.ro.

