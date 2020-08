Ludovic Orban, huiduit, în Valea Jiului! Premierul a uitat denumirea minei Lonea. Ce i-au strigat oamenii

„Eu îmi fac treaba cu bună-credință. Cine vrea să mă execute, să o facă!”. Raed Arafat, la capătul răbdării! De ce nu se deschid teatrele, cinematografele și restaurantele

„Iar al doilea ajutor de stat acordat pentru închiderea minelor Lupeni şi Lonea a fost acordat pentru închiderea minelor până în data de 31 decembrie 2018 şi minele continuă să îşi desfăşoare activitatea”, a precizat Orban.

El a continuat să vorbească şi a explicat că nu Executivul a creat situaţia de la Complexul Energetic Hunedoara însă le-a garantat oamenilor că vor fi sprijiniţi prin măsurile Guvernului.

„Nu noi am creat situaţia în care se găseşte complexul energetic Hunedoara, dar vă garantez că vom găsi soluţii pentru păstrarea locurilor de muncă. Am luat decizii, am adoptat OUG care au dat sume compensatorii către cei care urmau să fie disponibilizaţi. Suntem atenţi la tot ceea ce se întâmplă în Valea Jiului, pentru a găsi cele mai bune soluţii pentru a vă sprijini. Nu spun asta doar aşa, ci pentru că ne pasă ce se întâmplă şi vom găsi soluţii pentru a vă susţine”, a mai spus Orban.