„Eu îmi fac treaba cu bună-credință. Cine vrea să mă execute, să o facă!”. Raed Arafat, la capătul răbdării! De ce nu se deschid teatrele, cinematografele și restaurantele

Raed Arafat susține că teatrele, cinematografele şi restaurantele sunt zone cu risc ridicat de transmitere a virusului, conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

„Dacă vedeţi că nu suntem singura ţară care amână acest lucru, Marea Britanie tocmai a amânat. Boris Johnson care a avut o politică mult mai deschisă şi totuşi a amânat anumite măsuri. În momentul în care vezi ca ai creşteri, nu vii şi faci relaxări suplimentare. Creşterea este evidentă. Avem o creştere semnificativă. O creştere care se vede şi în secţiile de terapie intensivă. Exact asta este vorba despre sistemul sanitar când începe să intre sub un stres suplimentar care trebuie evitat să fie unul pentru el foarte mare. Trebuie să menajezi acest lucru şi asta am încercat să facem.

Acuma scot graficul OMS-ului cu zonele care sunt clasificate. Am vorbit de teatre, cinematografe şi interiorul restaurantelor. (...) În schema pe care am mai arătat-o o dată de la OMS şi care arată în cinci niveluri riscurile şi unde sunt riscurile. Teatrele şi cinematografele sunt la roşu, la cel mai mare risc de transmitere, restaurantele sunt la portocaliu, la al patrulea nivel de risc. Nu o spun eu, nu o spune cineva din România, ci o spun mai mulţi. Aduceţi-vă aminte bine că trebuia să se deschidă restaurantele la un anumit moment şi s-a anulat această intenţie când au început cazurile să o ia în sus. Şi este normal! Nimeni nu ştia unde mergem, care va fi creşterea. Acum pare să fim undeva la o cifră care se situează la 1300, 1300 şi ceva pe zi! Nu este normal din momentul în care este însoţită de o creştere semnificativă la secţiile de terapie intensivă!

Au fost o serie de argumente lansate că, da, pentru ca se testează mai mult, acum depistăm mai mult. Dacă era doar o depistare a mai mulţi, dar fără o schimbare, noi nu vedeam o creştere la terapie intensivă. Deci, noi am pornit acum aproximativ patru saptămâni am pornit cu 100-120 de pacienţi la terapie intensivă, chiar am coborât sub 100 vreo câteva zile şi acum deja depăşim 500. Acum transferam un pacient din sudul țării în nordul țării.”, a spus Arafat, la Marius Tucă Show, potrivit Mediafax.