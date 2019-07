Merkel, după crizele de tremurat: ”Sunt capabilă să-mi exercit funcţia”

”Înţeleg întrebările despre starea sănătăţii mele (...). Îmi pot exercita funcţia”, le-a spus ea jurnaliştilor.

"I hope there's more to life" than politics, Angela Merkel said when asked about her health.



The 65-year-old chancellor has recently suffered from yet-unexplained shaking. At her summer press conference, she repeated she is fine and can carry out her duties.

”Am spus că 2021 va marca sfârşitul activităţii mele politice şi sper să am o viaţă după asta şi aş vrea să mi-o petrec sănătoasă”, a adăugat ea.

O majoritate a germanilor consideră că aceste tremurături ale cancelarului lor ţin de viaţa sa privată, după ce înregistrări video ale acestor scene impresionante au făcut înconjurul lumii.

MAI MULTE CRIZE

Ultimul episod s-a întâmplat la 10 iulie, în cadrul unei ceremonii oficiale, la Cancelarie, unde îl primea pe premierul finlandez Antti Rinne.

Anterior, şefa Guvernului a fost cuprinsă de crize asemănătoare în două rânduri.

Tremurăturile i-au fost mai puternice la 18 iunie, într-un prim incident, în prezenţa preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, pe care le-a atribuit atunci unei dezhidratări legate de căldura puternică de la Berlin.

În conferinţa sa de presă, vineri, după ce starea sănătăţii i-a fost trecută în revistă rapid, Angela Merkel l-a criticat pe Donald Trump pe tema declaraţiilor sale rasiste faţă de mai multe alese democrate americane.

Ea a denunţat - cu o rară vehemenţă - faptul că preşedintele a adus atingere ”măreţiei” ţării sale, vizând astfel sloganul ”Să facem America măreaţă din nou” (”“Make America Great Again”, MAGA).

”Vreau să mă distanţez ferm (de aceste atacuri) şi sunt solidară cu femeile atacate”, a insistat cancelarul Angela Merkel, subliniind că forţa Americii provine din faptul că ”oameni de diferite naţionalităţi constituie poporul său”.

Sursa : news.ro