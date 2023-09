Mesajul de după gratii al Elenei Udrea pentru fiica sa, de ziua micuței: "Îmi cer iertare pentru că nu îți sunt...". Ce a scris

Elena Udrea i-a transmis fetiței sale în ziua aniversării micuței un mesaj care a emoționat cu profunzimea sa. Fostul ministru și-a cerut public iertare celei mici că nu îi poate fi alături într-una dintre cele mai importante zile.

Elena Udrea este în închisoare și își ispășește pedeapsa. Pentru ea ca femeie este foarte greu să fie departe de fetița ei, care o așteaptă acasă alături de tată. Ea a avut parte de o surpriză care i-a mai șters negura supărării, Eva, micuța sa a vizitat-o în închisoare.

Elena Udrea a fost condamnată definitiv la şase ani de închisoare pentru luare de mită şi abuz în serviciu în dosarul Gala Bute, în data de 7 aprilie, ea părăsind ţara înainte de pronunţarea sentinţei. În aceeaşi zi, a fost dată în urmărire şi prinsă pe teritoriul bulgar, în Vama Kulata, la graniţa cu Grecia. Ea a stat în Bulgaria în arest preventiv până în 10 iunie, când autorităţile bulgare au decis definitiv extrădarea sa, fiind adusă în ţară în 16 iunie 2022, de atunci se află la penitenciarul de maximă siguranță Târgșor, pentru femei.

Elena Udrea îi transmite fiicei sale un mesaj înduioșător cu ocazia aniversării. Mama sa a publicat o imagine în care se vede cât de mare a crescut fetița

Elena Udrea i-a transmis un mesaj public de “La mulți ani” fiicei sale, care nu știe unde se află mama sa.

“La multi ani, iubirea mea!

La multi ani, fetita mea minunata!

Iti doresc sa fii sanatoasa, puternica, si sa ramai plina de iubire in ciuda acestei grele incercari prin care trebuie sa treci si pe care ma rog sa o depasesti cu bine.

Fii fericita, pentru ca tu esti cea mai frumoasa fetita din Univers, iar eu îi multumesc lui Dumnezeu in fiecare zi pentru ca te-a adus in viata mea, pe care o faci sa straluceasca de 5 ani.

Nu exista destule cuvinte si nici destul timp sa imi cer iertare pentru ca nu iti sunt alaturi, dar fiecare gand al meu este la tine.

Oricat de departe as fi, sa stii mereu ca te iubesc cel mai mult pe lumea asta!”, a transmis Elena Udrea

Partenerul Elenei Udrea a mai precizat pentru Antena Stars că fetița și-a vizitat mama în închisoare, însă nu a știut unde merge, dorind să îi facă o surpriză, ceea ce s-a și întâmplat:

„Cea mică nu a știut unde merge, pentru că nu i-am spus. Am vrut să îi fac o surpriză, pentru că după un an și jumătate, aproape doi, a fost prima dată când am schimbat locul unde ne vedeam cu Elena și a rămas chiar foarte plăcut surprinsă de surpriza pe care i-am făcut-o în momentul în care a văzut-o pe Elena. Vă dați seama... multe lacrimi din partea mamelor și din partea copiilor. S-au jucat, au explorat grădina din curtea mănăstirii, un loc deosebit de frumos. A fost un moment destul de emoționant și cred că acest tip de vizită în aer liber este foarte benefic și sănătos pentru cei mici, în special. La adulți, normal, este dorul de copii, sunt departe de casă, dar pentru cei mici a fost cu totul și cu totul altceva, o experiență foarte bună pentru ei.”, a mai transmis Adrian Alexandrov pentru sursa citată.

Adrian Alexandrov a mărturisit că fetița lor este deja destul de mare și începe să pună tot felul de întrebări legate de mama ei. Acesta a mai dat de înțeles că Eva Maria nu știe unde se află de fapt cea care i-a dat viață:

„În mod normal, noi avem cam o vizită pe săptămână, undeva la două ore și se întâmplă doar în camera special amenajată pentru mama și copilul. Deja peste șase ani, copiii cred că înțeleg destul de bine ce se întâmplă și de ce nu vin părinții acasă. La un moment dat și pe mine a început să mă întrebe, sub diferite moduri: <<unde e mama, de ce nu vine?>> și cred că și ea a început să înțeleagă că se întâmplă ceva, că nu e normal și că mereu se văd în același loc.”, a mai precizat tatăl copilului Elenei Udrea pentru sursa citată.

