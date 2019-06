Ministrul sănătății : ”Trebuie să schimbăm mentalități”

Ministerul sănătății, Sorina Pintea, declară că cel mai greu lucru de făcut este să schimbe mentalitatea oamenilor din sistemul medical, concluzie la care a ajuns dupa câteva vizite pe care le-a făcut în unitățile emdicale din țară.

"Spuneam la începutul mandatului meu că trebuie să schimbăm mentalităţi. Este lucrul cel mai greu de făcut şi pot să spun asta şi după vizitele pe care le-am făcut în spitale. Trebuie să schimbăm mentalităţi. Toate aceste vizite ne-au demonstrat ceea ce ştim cu toţii: ,,Omul sfinţeşte locul,,.

Am văzut echipe care, indiferent de gradul de finanţare de care au beneficiat, au ştiut să folosească puţinele resurse pentru a da un act medical de calitate", a afirmat ministrul, la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila".

Potrivit aceseia, curățenia și eficacitatea comunicării cu pacienții nu ține de gradul de finațare, ci mai degarbă de gradul de pregătire și responsabilitatea acestora, a declarat într-o întâlnire cu cadre medicale din ţară: medici şi asistenţi medicali care au ales să se întoarcă în România.

Sorina Pintea, este de părere că medicii si asistentii medicali care s-au intors in țară sunt cei capabili să aducă in sistemul medical din Romania plus valoare și ar putea fi cei care resesc să schimbe cate ceva in punctele esețiale.

”Avem aici, astăzi, medici, asistenţi medicali care au ales să se întoarcă din străinătate sau care îşi doresc să se întoarcă, avem specialişti nume mari în sănătate. (...) Putem beneficia de un know-how, cu siguranţă, din sistemele mai dezvoltate de sănătate pentru a putea îmbunătăţi sistemul nostru", a afirmat ministrul.