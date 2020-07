Nelu Tătaru, apel urgent către Parlament: „Dacă nu avem nicio pârghie, transmiterea comunitară se va accentua”

Nelu Tătaru a vorbit, luni seară, la Digi 24, despre legea privind carantina, adoptată de Guvern.

”În acest proect legislativ am pus în concordanţă legea cu cerinţele CCR. Este o boală transmisibilă, am explicat foarte clar ce înseamnă termenii. După cum vedeţi, la noi este o problemă, la celelalte ţări există carantina. Am explicat ce înseamnă carantină, izolare, ce înseamnă epidemie, pandemie, risc epidemiologic crescut, ce înseamnă carantinarea unei anumite zone, ce înseamnă efectiv tot ce ar trebui să existe într-un proiect de lege pentru a putea gestiona o astfel de criză pandemică”, a afirmat Nelu Tătaru.

”Eu sper într-un regism de urgenţă să avem legea într-o săptămână”, a continuat ministrul, care a adăugat că ”dacă nu avem nicio pârghie, transmiterea comunitară se va accentua”.

Ultimă oră! S-a decis când și cui poate fi aplicată carantina. Măsura, pentru județele cu focare și pentru persoanele care vin în România din zone de risc