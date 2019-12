Orban, după ce PSD a anunţat că va contesta la CCR două dintre legile pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea: PSD arată că a rămas prizonier intereselor obscure ale baronilor roşii/ Încercăm să evităm adoptarea de OUG

”PSD arată că a rămas prizonier intereselor obscure ale baronlor roşii pentru care s-a dat OUG 51. S-a pactizat cu transportatorii, care sunt obişnuiţi să efectueze curse fără să se adapteze la rigori”, a declarat Ludovic Orban, adăugând: ”ÎÎ aştept cu interes să atace la CCR”. El a susţinut că atacarea la CCR este o formă de tergiversare a proiectului de lege ”Dacă nu ţi se pare urgent ţie, ca om care faci politică, să asiguri accesul copiilor la şcoală, înseamnă că nu înţelegi nimic din realitatea românească. PSD nu face altceva decât să facă în contnuare jocul baronilor roşii”, a afirmat prim-ministrul. El a precizat că Guvernul încearcă să evite pe cât posibil adoptarea de OUG. ”Atunci când există stuaţii urgente, e posibil să mai folosim procedura angajării răspunderii. Este mult mai democratică decât emiterea OUG şi are avantaje nete. În cadrul procedurii de angajare a răspunderii, parlamentarii pot face amendamente. Al doilea avantaj este că se poate exercita controul de consttuţionalitate în prealabil, ceea ce nu este valabil pe OUG”, a subliniat Orban. ”Când va fi pus în legislaţie referendumul din 26 mai, vor putea fi contestate la CCR OUG şi de alte entităţi decât de Avocatul Poporului”, a amintit premierul. Al treilea mare avantaj este că dă posibilitatea – opoziţiei sau mai multor grupuri parlamentare ca, în cazul în care nu sunt de acord, să depună moţune de cenzură. ”Nu mă tem de nicio moţiune de cenzură”, a ţinut să puncteze Orban. ”În locul PSD-iştilor aş tăcea cel puţin cinci ai pe orice temă legată de justiţie”, a conchis Orban. ”PSD a fost trei ani la guvernare, putea să majoreze alocaţile copiilor. Cu toate acestea, alocaţile au fost majorate de PNL”,a continuat premierul. ”Iniţiative populiste pentru care nu există niciun fel de suport bugetar. Eu am fost foarte serios în ceea ce am spus, orice cheltuială angajată înseamnă punerea Guvernului în imposibilitatea de a efectua cheltuieli vitale. Acest populism deşănţat al PSD îmi arată că nu au înţeles nimic, iar românii vor înţelege această parşivenie”, a declarat Ludovic Orban.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, joi, că două dintre proictele pe care Guvernul şi-a asumat răspundere sunt în procedură parlamentară, ceea ce ar reprezenta un conflict juridic de natură constituţională. PSD va contesta la CCR legea care abrogă OUG 51/ 2019 şi legea care prorogă unele termene din justiţie.

Sursa : news.ro