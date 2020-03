Orban, întrebat dacă ia în calcul amânarea alegerilor locale: Cum le amânăm dacă nici nu am stabilit data alegerilor locale?

"Încă nu am stabilit data alegerilor locale, cum să amânăm alegerile locale, dacă nici nu am stabilit data alegerilor locale?“, a declarat Orban, într-o conferinţă de presă, răspunzând unei întrebări dacă ia în calcul amânarea alegerilor în cazul unei epidemii de coronavirus. De asemenea, el a mai spus că alegerile anticipate sunt la mâna Parlamentului. "Alegerile anticipate sunt în mâna Parlamentului, dacă Parlamentul respinge două propuneri de guvern, înseamnă că se ajunge la alegeri anticipate. Guvernul pe care îl conduc este stăpân pe situaţie, face tot ceea ce este necesar şi posibil în situaţia în care ne găsim. Toate rezultatele de până acum demonstrează acest lucru”, a mai afirmat Orban. El a menţionat că nu a existat nicio îmbolnăvire în condiţiile în care peste 2.500 de persoane au revenit în ţară după sărbătorirea Anul Nou chinezesc, iar autorităţile au gestionat situaţia în condiţiile în care mii de persoane au revenit din Italia. "După foarte multe zile în care au venit din Italia mii şi mii oameni, noi am avut capacitatea prin măsurile de verificare pe care le-am instituit atât pe transport aerian, cât şi pe transport feroviar şi rutier, prin deciziile pe care le-am luat, de a introduce în carantină instituţionalizată pe toţi aceia care vin din zone roşii şi de a introduce în izolare la domiciliu pe toţi aceia care vin din zonele unde există un număr semnificativ de cazuri de coronavirus. Şi astăzi sunt aproape 13.000 de persoane în carantină instituţionalizată sau în carantină la domiciliu”, a explicat Orban. El a spus că nu ştie dacă şi alte state au realizat atât de repede anchetele epidemiologice, precizând că acestea vor fi extinse şi la persoanele cu care au intrat în contact persoanele care sunt diagnosticate. Preşedintele Pro România, Victor Ponta, cere partidelor să voteze Guvernul Cîţu, precizând că este nevoie de un guvern cu puteri depline pentru limitarea efectelor crizei provocare de coronavirus. De asemenea, el cere şi amânarea alegerilor locale până în toamnă şi organizarea acestora împreună cu cele parlamentare .

Sursa : news.ro