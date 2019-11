Alegeri prezidenţiale 2019 - Ponta: Nu mai poţi să stai tot timpul să te bazezi pe faptul că dai bani la primari de comune şi ei scot nişte oameni în vârstă la vot şi alea-s voturile de stânga

„Eu cred că practic şi anul viitor acest rezultat se va păstra. Din păcate acum PSD-ul nu este în stare să schimbe ceva cu adevărat. Şi atunci va trebui, nu PSD-ul, pentru că din păcate numele de PSD se leagă de Dragnea, de cei pe care-i vedeţi, ci stânga trebuie în următorii patru cinci ani să se schimbe cu adevărat să se adapteze la ceea ce vrea o nouă generaţie, la ce vor oamenii din oraşele mari. Haideţi să vedem votul de la Bucureşti. Nu mai poţi să stai tot timpul să te bazezi pe faptul că dai bani la primari de comune şi ei scot nişte oameni în vârstă la vot şi alea-s voturile de stânga. Nu-i aşa!”, a declsarat Ponta,după anunţarea rezultatelor exit-poll-urilor, care o plasează pe Viorica Dăncilă, candidatul PSD, pe locul al doilea, la mare distanţă de Klaus iohannis, care are 39%. Ponta a spus că stânga are patru ani „în care să facă curăţenie” şi să promoveze noi lideri şi o nouă politică. „Când a venit dreapta, a venit doar pe ”Jos PSD”, cum văd că face şi domnul Iohannis. Eu nu am înţeles din discursul domnului Iohannis altceva decât jos PSD (...) după care când au guvernat, au guvernat foarte prost”, a mai afirmat liderul Pro România.

Sursa : news.ro