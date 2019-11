Răspunsul Vioricăi Dăncilă atunci când a fost întrebată de unde a avut bani de patru case: ”Tot ce am făcut am făcut prin munca mea și a soțului!”

Întrebată de unde a avut bani de patru case, Viorica Dăncilă a oferit un răspuns.

”Totul se poate justifica. (Casa din Predeal, n.red.) este din 1999, nici acum nu e finalizată construcția. Am investit în această casă. Cealaltă casă este un apartament într-un bloc modest în Videle. Una e moștenire de la mama mea care a decedat. Mai este o casă de la țară, a socrilor mei, o casă modestă.Pot să justific foarte bine aceste case, două dintre ele venite de la părinți.

Poate am avut ghinion să nu am șase case pe care sa le iau prin meditații. Tot ce am făcut am făcut prin munca mea și a soțului meu”, a spus Viorica Dăncilă.