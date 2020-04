Reluarea treptată a activităţii, posibil după Paşte. Călin Popescu Tăriceanu solicită Guvernului măști pentru toată populația României

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, pledează pentru reluarea treptată a activităţii, posibil după Paşte, şi solicită Guvernului să asigure măşti, la preţuri accesibile, pentru protecţie.

"Am fost unul dintre primii care am spus că este nevoie de izolare la domiciliu ca măsură de limitare a răspândirii virusului. Nu pentru că aş fi doctor, ci pentru că am văzut ce au făcut alţii la care pandemia era cu un pas sau doi în faţa noastră. Guvernanţii noştri au luat măsura târziu, ceea ce a produs probabil alte zeci de focare de infecţie. Vreau să fiu tot printre primii care spune că trebuie să ne reîntoarcem la muncă. Nu spun că trebuie să ne reîntoarcem mâine, dar spun că trebuie să ne facem planuri să ne reîntoarcem cât mai curând. Mă enervează că guvernanţii refuză orice discuţie pe acest subiect: care sunt cele mai bune măsuri pe care le putem lua pentru ca după Paşte să ne întoarcem, poate treptat, la muncă?", a scris joi Tăriceanu, pe Facebook.

Potrivit senatorului ALDE, pentru ca oamenii să iasă din case şi la muncă, guvernanţii trebuie să se asigure că aceştia îşi pot cumpăra măşti de protecţie la preţuri decente.