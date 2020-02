Scandal în comisiile de muncă la audierea Violetei Alexandru - Carmen Dan l-a trimis pe Florin Roman "să se caute”. Roman o acuză că a făcut gesturi necuvenite şi face paralela cu Florin Iordache / Aviz negativ pentru ministrul desemnat al Muncii

Disputele verbale ale parlamentarilor PSD şi PNL din comisiile reunite de muncă şi egalitate de şanse au continuat pe tot parcursul audierii Violetei Alexandru, care a durat peste două ore. Senatorul USR Florina Presadă a catalogat drept "un simulacru de dezbatere” audierea.

"Duceţi totul în derizoriu şi în penibil prin atitudinea pe care o aveţi. Vă rog să lăsaţi ministrul să-şi prezinte bilanţul chiar dacă nu vă convine”, i-a cerut deputatul Florin Roman preşedintelui de şedinţă. În replică, preşedintele de şedinţă Adrian Solomon i-a spus: "O să vă rog frumos să părăsiţi sala”, moment în care un alt parlamentar i-a spus acestuia: "Chemaţi jandarmii”. Contre verbale au fost şi între deputatul USR Cristian Seidler, care a întrebat despre situaţia privind arhivele cărţilor de muncă şi deputatul PSD Adrian Solomon. Adrian Solomon nu a lăsat-o pe Violeta Alexandru să răspundă unei întrebări adresate de Seidler: "Ai vreo firmă de scanat cărţi de muncă? Să-ţi povestească în particuler şi să-ţi dea toate datele (...) Vă învaţă la securitate, unde vă învaţă să întrerupeţi în permanenţă? (...) Te ignor de când ai început să vorbeşti!" Cristian Seidler a replicat: "Atitudinea dumneavoastră este un act de bulliyng”. "Din nefericire în această sală nu este un sistem de conferinţă să-ţi pot opri microfonul”, i-a răspuns preşedintele de şedinţă deputatului USR. Dispute au fost şi între deputatul PNL Florin Roman şi fostul ministru de Interne Carmen Dan. "Domnul Roman, aveţi o problemă? Duceţi-vă şi căutaţi-vă!", i-a spus Carmen Dan lui Roman, atunci când acesta a vorbit despre dosarul 10 august. În replică, Roman i-a spus lui Dan: "Să vă fie ruşine”, iar un social-democrat a cerut un pahar cu apă şi un Distonocalm pentru deputatul liberal. Roman a acuzat-o de asemenea pe Carmen Dan că a făcut "semne” şi gesturi neadecvate în Parlament, el spunând despre aceasta că "crede că este la Videle”. "Doamna senator Carmen Dan aşa face în Parlamentul României! Asta este Carmen Dan! Tot lângă idolul dumneavoastră o să ajungeţi! Nu mai faceţi scene că nu sunteţi la Videle! Vă rog frumos să-i atrageţi atenţia doamnei Dan sau este ca domnul Iordache şi face aceleaşi scene în Parlament! (...) Doamna Carmen Dan nu mă sperie pe mine cum nu i-a speriat pe cei din 10 august din piaţă”, a afirmat deputatul Florin Roman. Violeta Alexandru a spus că după venirea sa în instituţie a constatat că problemele ministerului Muncii "nu au fost cunoscute public, pentru că au fost ascunse”, susţinând că este "primul ministru al Muncii care scoate la iveală nişte probleme de sistem”. "Chiar dacă dumneavoastră m-aţi jignit în plenul Parlamentului spunând că mă ocup cu decoraţiuni interioare, să ştiţi că pe mine m-a durut să văd pensionari care stăteau cu spatele aplecat la un ghişeu mic, umiliţi de funcţionarii de pe partea cealaltă care stăteau confortabil pe scaun (...) Toţi care se feresc pentru că nu au intrat în sistemul public pe criterii de competenţă şi de meritocraţie în mod evident se opun măsurilor pe care le iau”, a afirmat ministrul desemnat. Ea a acuzat că la Inspecţia Muncii se fac zeci de controale la câte o firmă, fără a explica de ce, şi a susţinut că sunt disfuncţionalităţi în mai multe instituţii din subordinea ministerului. "Sunt singura care are curajul să pună lucrurile pe masă şi să vă arate ce aţi acoperit în aceşti ani”, a spus ministrul propus al Muncii. Preşedintele de şedinţă, Adrian Solomon (PSD), a ironizat-o şi a criticat-o pe Violeta Alexandru. "E interesant că vorbiţi la viitor cu toate că ştiţi că partidul din care faceţi parte a spus că nu va vota guvernul. Deci viitorul va fi un pic incert, haideţi să ne axăm pe ce aţi făcut. Una a fost amânarea alocaţiilor... extraordinar. (...) O să încerc să nu mă pierd cu firea, cum nu s-a pierdut nici doamna cu ligheanul în faţa Primăriei. (...) Aţi reuşit după trei luni de zile să pricepeţi care-i treaba cu pensia minimă ca să nu-i mai aduceţi pe oameni într-o confuzie permanentizată?”, i-a spus Adrian Solomon. "Un om care spune aberaţii şi i se spun în faţă lucrurile astea nu este jignit. Este pus în faţa faptului”, a mai spus Solomon, atunci când ministrul i-a atras atenţia că o jigneşte. "Am auzit monologul dumneavoastră solomonian de care recunosc că îmi era dor,” i-a replicat Florin Roman. Un subiect discutat a fost violenţa în familie şi modul în care Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale s-a implicat pentru protejarea femeilor care obţin ordine de protecţie. "Mai bine să nu scriem programul de guvernare şi să facem, ceea ce se şi întâmplă, decât să scriem şi să nu facem nimic, am mai avut experienţa unui program de guvernare superb grafic şi nu s-a făcut nimic. (...) Vă asigur că indiferent de ceea ce este sau nu este, important este să facem treabă, vrem să facem în teren ca lucrurile să funcţioneze suficient”, a spus Alexandru, menţionând că a cerut date privind funcţionarea centrelor pentru victimele violenţei domestice şi că este în derulare o campanie de conştientizare privind violenţa domestică. Ministrul desemnat al Muncii a fost de asemenea întrebat care au fost argumentele care au stat la baza deciziei de a îngheţa cuantumul pensiei minime, spunând că prioritatea este de a găsit o justă măsură pentru oamenii care au muncit cât mai mult şi pentru care pensia este insuficientă şi afirmând că nu este normal să existe o diferenţă foarte mică între pensiile celor care au muncit zeci de ani, dar pe salarii mici şi pensiile celor care au muncit „poate câteva luni în viaţă”. "Datoria mea ca om care încurajează munca, ca om care vrea să fie corect cu cei care s-au dus la serviciu în fiecare zi este să pun o prioritate pe aceste categorii şi să mă îngrijesc ca între cei care au muncit toată viaţa şi cei care au muncit câţiva ani să existe totuşi diferenţă. (...) Noi trebuie să apreciem munca în primul rând, în această ţară”, a explicat ministrul desemnat al Muncii. De asemenea, întrebată dacă are o listă cu firme sau ONG-uri care ar putea prelua activitatea Agenţiilor Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Violeta Alexandru a spus: "Nu lucrez nici cu liste, nici cu telefoane pentru a influenţa în stânga şi în dreapta”. Ea a spus că este posibil ca o externalizare a serviciilor acordate şomerilor să fie mai ieftină, având în vedere că sunt mii de angajaţi care lucrează la ANOFM şi la structurile judeţene ale acesteia. Ministrul desemnat le-a spus parlamentarilor că "e uşor să creşti din pix” veniturile, iar ţinta PNL nu este aceea de a avea mulţi oameni angajaţi pe salariul minim, ci ca angajaţii să avanseze profesional. După aproape trei ore de audieri, Violeta Alexandru a primit aviz negativ, cu 35 de voturi "împotrivă" şi 13 voturi "pentru".

