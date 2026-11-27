O nuntă cu 500.000 de invitați, șase heliporturi, 150 de preparate și milioane de dulciuri. Festivitățile organizate în India, cu ocazia căsătoriei fiice unui politician controversat, au atras atenția presei, după ce evenimentul a căpătat proporții impresionante. Iată ce s-a întâmplat și ce semne de întrebare a ridicat amploarea evenimentului.

O nuntă de proporții impresionante a avut loc într-unul dintre cele mai sărace state ale Indiei! Aproximativ 500.000 de oameni, milioane de dulciuri, șase heliporturi și o desfășurare spectaculoasă de forțe.

Fiica unui politician controversat s-a căsătorit în cadrul unui eveniment care a atras atenția presei internaționale. În timp ce invitații s-au bucurat de festivități grandioase, opulența nunții a ridicat și întrebări despre averea familiei.

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Fiica unui politician controversat din India s-a căsătorit

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Petrecerea a avut loc în cel mai sărac stat al țării, iar printre atracțiile pregătite s-a numărat inclusiv o cursă de cai, amânată în ultimul moment din cauza mulțimii.

Shivangi Singh, fiica lui Anant Singh, membru al legislativului din statul Bihar, s-a căsătorit miercuri, după mai multe zile de festivități grandioase. Ceremonia a fost organizată în satul Nadawa, la reședința ancestrală a familiei, situată la aproximativ 65 de kilometri de Patna, capitala statului.

Evenimentul a adunat sute de mii de persoane, printre care s-au numărat președintele Adunării Legislative și mai mulți politicieni cunoscuți, atât la nivel local, cât și național. Potrivit estimărilor presei, aproximativ 500.000 de oameni au participat la nuntă, transformând satul într-un adevărat târg și provocând blocaje în trafic timp de mai multe ore, pe drumul către și dinspre Patna.

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La începutul lunii, Anant Singh, aflat la al cincilea mandat de legislator în circumscripția Mokama, declarase, în cadrul unei conferințe de presă, că invitația a fost adresată tuturor:

„Toată lumea a fost invitată... Nu doar din Bihar, ci din întreaga Indie și chiar din Pakistan”, a afirmat politicianul, conform BBC.

Organizatorii au pregătit o desfășurare impresionantă de forțe pentru a se asigura că invitații sunt primiți cum se cuvine. În sat au fost amenajate șase heliporturi pentru primirea oaspeților de seamă, iar sute de bucătari au pregătit, în bucătării temporare, peste 150 de feluri de mâncare. Meniul a inclus și opt milioane de bucăți de dulciuri.

Una dintre cele mai așteptate atracții ale evenimentului era o cursă de cai, pentru care au fost aduși 52 de cai. Competiția a fost însă amânată în ultimul moment, după ce numărul spectatorilor a devenit atât de mare încât mulți dintre aceștia au ajuns pe terenul destinat cursei.

Un videoclip devenit viral, filmat în timpul unei sesiuni de antrenament organizate înaintea competiției, surprinde zeci de mii de oameni adunați pentru a urmări evenimentul. În imagini, câteva sute de spectatori pot fi văzuți urcați pe un stâlp al rețelei electrice, la mare înălțime, pentru a avea o vedere mai bună.

Săptămâna trecută, Anant Singh a publicat pe contul său de X un videoclip în care prezenta un SUV alb, estimat la o valoare cuprinsă între 1 și 2 milioane de rupii, echivalentul a aproximativ 10.800–21.600 de dolari. Automobilul urma să fie oferit drept premiu câștigătorului cursei. Pentru ocupanții locurilor al doilea și al treilea au fost promise o motocicletă și un scuter. Finala competiției a fost reprogramată pentru joi.

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Mirele a sosit într-o coloană de 151 de automobile. Ce cadouri a primit

Mireasa, Shivangi, absolventă a unei universități din Delhi, a sosit la ceremonie într-un Land Cruiser. Mirele, Rishikesh Kumar, absolvent de MBA al Georgia State University din Atlanta, a venit însoțit de o coloană impresionantă de 151 de automobile.

Nici tatăl miresei nu a trecut neobservat. Anant Singh a avut o intrare spectaculoasă, ieșind prin trapa unui SUV, în timp ce susținătorii săi se înghesuiau în jurul vehiculului, relatează NDTV.

„Venea la nunta fiicei sale și a făcut-o într-un stil care ar fi eclipsat orice mire”, a relatat postul de televiziune.

Potrivit presei, mirele ar fi primit din partea familiei miresei un automobil în valoare de 23 de milioane de rupii, precum și aur și argint. Anant Singh nu a dezvăluit însă cât a costat, în total, organizarea nunții.

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De ce ridică semne de întrebare extravaganța evenimentului în regiunea respectivă

Festivitățile nu se compară cu cele organizate în India în 2024, cu ocazia căsătoriei lui Anant Ambani, fiul cel mai mic al lui Mukesh Ambani, cel mai bogat om din Asia. Cu toate acestea, nunta din Bihar a fost descrisă drept una „regală” și a devenit un subiect intens dezbătut.

Într-un stat în care unul din trei locuitori este considerat sărac din punct de vedere multidimensional, opulența evenimentului a atras numeroase reacții. Neeraj Kumar, un adversar politic al lui Anant Singh și membru al Consiliului Legislativ din Bihar, a cerut autorităților de investigație să verifice proveniența banilor folosiți pentru organizarea festivităților.

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Cine este Anant Singh, politicianul controversat din India

Interesul publicului pentru această nuntă nu este legat doar de miri, ci mai ales de tatăl miresei, Anant Singh, un politician controversat, cunoscut în India sub porecla „Chhote Sarkar”, care în hindi înseamnă „micul stăpân” sau „mica autoritate guvernamentală”.

Acesta este descris frecvent drept un „bahubali”, termen folosit pentru a desemna lideri locali influenți, cunoscuți pentru puterea și reputația lor, inclusiv pentru asocierea cu violența. În videoclipurile publicate pe rețelele sociale, Singh apare adesea răsucindu-și și ridicând vârfurile mustății, un gest asociat cu mândria și masculinitatea.

Localnicii susțin că politicianul se deplasează, de obicei, într-o coloană de 20–25 de automobile. Un jurnalist local a relatat chiar că, într-o anumită ocazie, Singh i-ar fi alungat pe inspectorii fiscali veniți să-l viziteze, apărând în fața acestora cu șerpi vii încolăciți în jurul gâtului.

Anant Singh a câștigat pentru prima dată mandatul în circumscripția Mokama în 2005 și a fost reales în 2010, 2015, 2020 și 2025. În declarația depusă la Comisia Electorală înaintea alegerilor de anul trecut, acesta s-a prezentat drept asistent social și a menționat că deține afaceri și terenuri agricole.

Politicianul a declarat că averea cumulată a sa și a soției sale se ridică la 1 miliard de rupii. Totodată, pe numele său sunt în curs de soluționare peste două duzini de dosare penale, în unele dintre acestea fiind acuzat de infracțiuni grave, precum omor, tentativă de omor, extorcare și participare la acte de violență colectivă.

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Potrivit relatărilor, Anant Singh a petrecut mai multe perioade în închisoare. Singurul moment din ultimii 20 de ani în care nu a ocupat funcția de legislator a fost în 2022, când a fost condamnat la 10 ani de închisoare. Condamnarea a venit în urma unui dosar din 2019, în care, în urma unei percheziții la domiciliul său, au fost confiscate arme și muniții, inclusiv o pușcă de asalt AK-47.

Adunarea Legislativă a statului l-a revocat din funcție, însă Singh a rămas în libertate pe cauțiune și a contestat decizia instanței. Ulterior, a candidat la alegerile de anul trecut, pe care le-a câștigat, revenind în legislativ.

Politicianul a fost desemnat și principalul suspect într-un dosar de omor înregistrat în timpul alegerilor de anul trecut. Curtea Supremă a dispus ca acesta să se predea autorităților până la 1 decembrie. Anant Singh a petrecut trei luni în închisoare în legătură cu acest caz și a declarat, în cadrul unor interviuri, că va respecta hotărârea instanței.