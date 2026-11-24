Ministerul Apărării de la Londra și MI5, serviciul britanic de contrainformații, au transmis o alertă privind posibile atacuri ale Rusiei în Europa.

Guvernul britanic a dezvăluit la ce trebuie să fie atente companiile europene | Shutterstock

MI5 și Ministerul Apărării au transmis un avertisment sumbru companiilor care oferă sprijin direct armatei ucrainene. Acestea se confruntă cu un risc crescut de sabotaj din partea Rusiei, potrivit Reuters.

Alerta vine de la Autoritatea Națională pentru Securitate Protectivă (NPSA), structură a MI5.

Conform comunicatului publicat pe site-ul guvernului britanic, documentul se adresează organizațiilor din Marea Britanie care furnizează echipamente Forțelor Armate ale Ucrainei.

Alerta a fost emisă după o serie de atacuri și tentative de atac în toată Europa, inclusiv în România, în condițiile în care oficialii europeni avertizează asupra atacurilor hibride ale Moscovei asupra infrastructurii digitale și fizice, scrie AP News.

Articolul continuă după reclamă

Alertă MI5 privind posibile atacuri ale Rusiei în Europa

Avertismentul vine în contextul în care Rusia și-a intensificat în ultimele luni încercările de sabotaj împotriva unor sisteme europene legate de apărare.

Autoritățile din Estonia au declarat că serviciile de securitate ale Rusiei s-au aflat în spatele unui incendiu provocat intenționat în luna august la o companie de apărare care furnizează vehicule militare Ucrainei.

Citește și: Avertismentul transmis de Rusia înainte ca Friedrich Merz să ajungă la Kiev. Ce s-a întâmplat apoi în capitala Ucrainei

Marea Britanie a acuzat Rusia de un complot din 2024 care viza incendierea unui depozit din Londra în care se aflau provizii destinate Kievului. În septembrie, un bărbat britanic a fost pus sub acuzare pentru că ar fi plănuit, împreună cu spioni ruși, sabotarea unei fabrici de drone din Anglia.

Riscul nu se oprește la industria de armament. Autoritățile de la Londra susțin că statul rus și cei care acționează în numele lui încearcă să perturbe firmele și organizațiile esențiale pentru țările vizate sau pentru apărarea Ucrainei, folosind atacuri cibernetice, sabotaj și dezinformare.

Directorii din industria de apărare sunt avertizați de MI5 asupra amenințărilor tot mai mari de incendieri și alte operațiuni de sabotaj, comise de intermediari ai Rusiei, scrie Bloomberg.

La ce trebuie să fie atente companiile

Mesajul principal al alertei e că firmele trebuie să se pregătească acum, nu după un eventual incident. MI5 le cere companiilor și organizațiilor care ajută armata ucraineană, inclusiv celor care livrează componente, echipamente sau servicii de logistică, să „acționeze acum“.

Guvernul britanic recomandă organizațiilor să-și reducă expunerea în mediul digital, să detecteze și să raporteze mai bine acțiunile de recunoaștere ostilă, să-și identifice și să-și protejeze activele critice și să-și apere oamenii, tehnologia și lanțurile de aprovizionare.

Citește și: Ce a spus Zelenski despre România în Consiliului European: "Vreau să..."

Firmele sunt sfătuite și să-și instruiască angajații să observe semnele de recunoaștere ostilă și să ia măsuri care să limiteze efectele unui eventual atac.

Pe lângă alertă, autoritățile britanice au organizat discuții directe cu șefii marilor companii. Potrivit comunicatului oficial, miniștri și reprezentanți ai serviciilor de informații i-au informat, în ședințe închise ținute la Whitehall, pe directorii generali din sectorul apărării și din infrastructura națională.

Guvernul britanic amintește că, în septembrie 2026, procurorii au pus sub acuzare, în baza Legii securității naționale, un bărbat britanic care ar fi pregătit un act de sabotaj și ar fi primit instrucțiuni de la o persoană despre care se crede că are legături cu așa-numitul GRU Volunteer Corps.