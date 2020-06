Senatul a adoptat propunerea USR privind înfiinţarea DNA-ului Pădurilor/ USR: Votarea proiectului de lege înseamnă un moment istoric pentru combaterea infracţionalităţilor de mediu din ţara noastră

Proiectul de lege iniţiat de USR de înfiinţare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu – DIIM (DNA-ul Pădurilor) a fost votat în Senat cu 119 voturi pentru, niciun vot împotrivă şi 11 abţineri.

S-au abţinut la acest vot senatorii UDMR.

Uniunea Salvaţi România transmite că ”votarea proiectului de lege înseamnă un moment istoric pentru combaterea infracţionalităţilor de mediu din ţara noastră”.

“Mafia din domeniul mediului din România este un lucru cert, reliefat în cifre - 20 de milioane de metri cubi ce dispar din pădurile României, 25.000 de morţi anual din cauza poluării, infringement pe deşeuri care ne va costa sute de milioane de euro anual, gropi de gunoi care sunt adevărate bombe ecologice, albii ale răurilor distruse de balastiere ilegale. Ce a făcut statul român împotriva acestei mafii până acum? Aproape nimic - doar câteva dosare pe infracţionalitate forestieră, cu un volum total departe de dimensiunea prejudiciului şi ZERO dosare pe restul infracţiunilor de mediu. Din aceste motive am iniţiat înfiinţarea DIIM şi mă bucur că, începând de astăzi, mafia mediului are ca adversar o instituţie specializată, cu personal pregătit corespunzător”, a declarat senatorul USR Allen Coliban, preşedintele Comisiei pentru Mediu, iniţiator al proiectului de lege.