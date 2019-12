Sorin Grindeanu, după ce a participat la şedinţa PSD Timiş: Nu spun nici da, nici nu unei posibile reîntoarceri în politică

Grindeanu a declarat că s-a simţit onorat să se reîntâlnească cu colegii săi şi a subliniat că PSD Timiş trebuie să redevină acea organizaţie cu personalitate care a fost şi în urmă cu doi ani şi jumătate.

”M-a onorat invitaţia făcută de colegii mei. Nu a fost o întâlnire strict a forului de conducere, ci una lărgită şi m-a onorat invitaţia lor şi am privit-o ca pe o mulţumire pe care le-o aduc eu lor pentru faptul că au fost alături de mine şi am fost o echipă , într-un moment în care a fost greu atât pentru mine, cât şi pentru partid. Practic, PSD timiş a fost prima organizaţie din ţară care a spus căPSD în 2017 se îndepărtează de misiunea sa şi a cerut revenirea la democraţia internă din partid. Probabil că asta au vrut să transmită şi acum colegii mei, celor din conducerea centrală, că partodul trebuie să revină la membri săi, să se reapropie de cetăţeni, iar, aşa cum spuneam mai devreme, cei de la Bucureşti ar trebui să se uite foarte atent la PSD Timiş pentru că PSD Timiş a fost pima organizaţie care a spus că trebuie să stopăm răul sau să îl limităm. Prim rău vă rog să nu înţelegeţi o persoană sau un grup de persoane, ci faptul că democraţia internă sau modul în care a fost condus PSD-ul nu era cel corect, iar această filială este una care trebuie să îşi recâştige personalitatea şi pri ce am auzit astăzi, sunt convins că sunt pe drumul cel bun. PSD Timiş trebuie să redevină acea organizaţie cu personalitate şi care ştie să spună da, dar mai ales să spună nu, când trebuie”, a declarat Grindeanu.

Întrebat dacă va reveni în PSD, Grindeanu a evitat să dea un răspuns, amintindu-şi de momentul în care a fost susţinut de întreaga organizaţie a PSD Timiş, când s-a opus lui Liviu Dragnea, din calitatea de premier.

”Eu nu am mai fost de doi ani jumate în această clădire, atunci când a fost curtea plină, când i-am simţit alături de mine pe cei din organizaţia Timiş şi am simţit acum să le mulţumesc persona pentru tot ceea ce au făcut în acel moment care a reprezentat un punct de pornire pe de-o parte pentru mine şi din păcate continuarea unei direcţii greşite pentru PSD. Sunt preşedinte al ANCOM în acest moment. Am găsit această instituţie şi am preluat-o într-un moment nu foarte simplu, în care erau zbateri interne. Astăzi m-au invitat colegii mei să particip la oa dunare a lor la sfârşit de an şi mi-a plăcut să îi revăd pe cei cu care am făcut echipă până acum 2 ani jumate. Nu vreau să fiu privit ca cineva care dă sfaturi, ci ca un fost coechipier al lor. Dacă mă chemau mai devreme, aş fi venit”, a spus Grindeanu.