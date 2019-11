Suma colosală cheltuită de Cumpănașu în campania electorală. De unde a făcut acesta rost de bani?

Potrivit spuselor familiei, banii băgați în campania electorală au reprezentat rezervele familiei.

„Eu nu am cum să ies decât ca un învingător din această bătălie cât timp candidatul pe care dumneavoastră l-ați avut a fost candidatul dumneavoastră. N-a fost candidatul unui partid. Am intrat în bătălia aceasta cu niște bani puși deoparte, sunt banii mei. Sunt 300.000 euro și în seara asta pot să vă spun lucrul acesta. Am investit 300.000 euro în campania aceasta”, a spus Cumpănașu.

„Nu am primit un leu, decât ce am strâns de la o parte dintre dumneavoastră care ați trimis acele contribuții, fiecare cât a putut – 50, 100 de euro – s-au strâns undeva în jur de 15.000 euro în total”, a mai adăugat acesta într-un live pe pagina sa de Facebook.