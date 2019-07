Trump dorește relații bune cu Ankara după primele livrări de sisteme ruse

”Sincer, este o situaţie foarte complexă”, a apreciat Donald Trump, abţinându-se însă, spre deosbire de şeful său al Pentagonului, să critice atitudinea Ankarei în acest dosar foarte sensibil.

”Ei (turcii) sunt într-o situaţie foarte dificilă”, a adăugat locatarul Casei Albe.

Congresul american a adoptat o serie de rezoluţii prin care îndeamnă Executivul să impună sancţiuni Turciei, în cazul în care nu renunţă la rachetele ruse.

Pentagonul i-a dat în mod oficial ultimatum - până la 31 iulie - Ankarei, la începutul lui iunie, să renunţe la rachetele ruse, ameninţând că altfel urmează să fie exclusă din programul F-35, la care Turcia participă.

Washingtonul consideră că există un risc ca sistemul rus de apărare antiaeriană S-400 să permită Rusiei să pătrundă secretele tehnologice ale noului său avion de luptă invizibil pe radar de tip F-35, cu care Turcia vrea să se doteze.

Trump afirmă că predecesorul său democrat Barack Obama este vinovat de situaţia actuală.

Turkey was forced to buy the Russian S-400 system by his predecessor Barack Obama, US President Trump says

— TRT World Now (@TRTWorldNow)

”Administraţia Obama nu voia să le vândă rachete de tip Patriot (...). Asta a durat foarte mult timp”, a apreciat el, adăugând că, atunci când Casa Albă s-a răzgândit, ”Turcia a semnat deja cu Rusia şi a plătit mulţi bani”.

”Noi lucrăm la dosar, vom vedea”, a conchis Trump evaziv.

Sursa : news.ro