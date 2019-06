Tudorel Toader a insumat in 2018 venituri de aproape 800.000 lei!

Conform declaraţiei de avere a lui Tudorel Toader, actualul rector al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“, în perioada în care a fost ministru al Justiției ar fi câştigat, în medie, 65.000 de lei pe lună. De asemenea, fostul ministru are în proprietate mai multe autoturisme şi terenuri, dobândite fie prin cumpărare, fie prin moştenire, dar şi trei conturi pe numele său, în euro, dolari şi lei, rectorul reuşind „să pună deoparte“, cumulat, aproximativ 400.000 de lei. Pentru compara­ţie, veniturile premierului UK, Theresa May, au fost în ultimul an fiscal de aproximativ 153.000 de lire pe an, cu tot cu ce a primit ca parlamentar. Asta înseamnă că premierul UK a câştigat în jur de 12.750 de lire pe lună, adică în jur de 67.000 de lei.