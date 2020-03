Victor Costache: Voi rămâne în linia întâi în această criză, voi consilia echipa Ministerului Sănătăţii de câte ori va fi nevoie/ În niciun caz nu am părăsit corabia în timpul furtunii

Costache a declarat, vineri, într-un interviu la Digi 24, că a depus un jurământ ca medic şi nu abandonează un proiect în timpul acestuia.

“Miniştrii demisionează într-un anumit fel, fac parte dintr-o echipă şi atunci când vine momentul vine şi demisia. Este important de înţeles că sunt în primul rând medic, am depus un jurământ şi niciodată nu abandonez şi nu am abandonat un proiect în timpul proiectului. Voi rămâne în linia întâi în această criză, nu abandonez această criză, voi relua ca medic şi voi consilia echipa ministerului Sănătăţii de câte ori va fi nevoie. M-am pus la dispoziţia lor şi voi rămâne în Bucureşti atât cât este nevoie”, a spus Costache.

Întrebat dacă a fost o demisie sau a fost determinat să demisioneze către premier sau preşedinte, fostul ministru al Sănătăţii: “Miniştrii demisionează într-un anumit fel, nu are rost să intrăm în detalii şi este prea puţin important cum am fost, este foarte important să ne concentrăm asupra crizei Covid-19, asupra acestui flagel care este în România şi trebuiesc luate măsuri bune în fiecare zi. (…) În niciun caz nu am părăsit corabia în timpul furtunii şi sunt alături de Ministerul Sănătăţii, dacă va fi nevoie de expertiza mea”.

El a mai fost întrebat şi dacă a avut discuţii contradictorii cu cineva, precizând: “Sunt momente dificile pentru ţară, momente dificile pentru întreaga Europă şi toată lumea lucrează contracronometru pentru a lua cele mai bune măsuri şi a realiza cea mai bună strategie în acest context”.

Victor Costache s-a referit şi la proiectul de testare în masă al bucureştenilor pentru Covid-19.

“Cu câteva ore înainte mă întâlnisem cu domnul profesor Streinu-Cercel şi validasem proiectul de a testa un eşantion foarte mare reprezentativ pentru întreaga populaţiei a Bucureştiului. E ca la un sondaj de opinie care se face în domeniul politic, se ia un eşantion care reprezintă întreaga populaţiei a României. În proiectul domnului profesor, care îl susţin în continuare şi domnul profesor are o reputaţie şi o expertiză care nu poate fi pusă la îndoială. Acest proiect ia un număr de 10 mii de persoane, reprezentativ pentru întreaga populaţie a Bucureştiului, care vor fi testaţi”, a spus Victor Costache.

Fostul ministru a precizat că nu ştia iniţial câţi oameni vor fi testaţi în acest proiect.

“Nu ştiam, validasem proiectul ca un proiect foarte bun de creştere a capacităţii de testare nu ştiam cât de mare este eşantionul reprezentativ, ştiam că e un eşantion reprezentativ foarte mare”, a precizat fostul ministru al Sănătăţii.

Costache a mai spus că el crede în continuare în acest proiect şi în relevanţa acestuia.