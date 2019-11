Viorica Dăncilă a explicat de ce nu a participat la o dezbatare alături de Klaus Iohannis. „Nu este nevoie de circ”

„Să știți că am luat în calcul ambele variante. Mi-ar fi plăcut să merg acolo și să îi cer lui Klaus Iohannis să renunțe la această aroganță și lașitate și să avem totuși o dezbatere. În fața presei pe care a selectat-o, în fața oamenilor pe care i-a selectat. Am avut mai multe informați că dacă voi merge acolo vor exista multe jigniri și vorbe urâte. Va exista o poziție din partea președintelui care efectiv nu va pune dezbaterea de la egal la egal pe primul loc. Atunci am considerat că nu este nevoie de circ. A avut România prea mult circ și cuvinte urâte” , a declarat Viorica Dăncilă.

Candidatul la alegerile prezidențiale a adăugat faptul că nu a dorit să împartă România sau presa, exact cum a făcut Klaus Iohannis.

„Am preferat să am o dezbatere deschisă, cu toată presa. Am considerat că aș fi acceptat modul în care s-a raportat la presă Klaus Iohannis și aș împărți presa între cei care merită să participe la dezbatere și cei care nu merită. Am vrut să nu împart nici românii, nici presa” , a adăugat aceasta.